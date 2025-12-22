もがみ型の12番艦は岡山県の河川名

防衛省は2025年12月22日（月）、三菱重工長崎造船所（長崎県長崎市）において、新型護衛艦「よしい」の命名式および進水式を実施しました。

【小泉防衛大臣いた！】これが護衛艦「よしい」の進水式です（写真で見る）

「よしい」は、もがみ型護衛艦の12番艦として2024年7月に起工、建造されていた船で、艦名は岡山県の東部を流れる「吉井川」に由来します。旧日本海軍、海上自衛隊ともに、その名称は初の使用です。

船体サイズは全長133.0m、幅16.3m、深さ9.0m、喫水4.7m、基準排水量は3900トンで、乗員数は約90名。主機関はガスタービンエンジンとディーゼルエンジンの組み合わせで、軸出力は7万馬力、速力は約30ノット（約55.56km/h）です。

今回、進水した「よしい」が属する、もがみ型護衛艦は、増大する平時の警戒監視に対応するほか、有事においても対潜水艦戦闘や対空戦闘、対水上戦闘などに加えて、これまで掃海艦艇が担ってきた対機雷戦に関しても、能力が付与されているのが特徴です。

また従来の護衛艦と比べて、船体のコンパクト化や調達コストの抑制、省人化にも配慮した設計になっているのもポイントです。

進水式には、今年10月に就任した小泉進次郎防衛大臣も齋藤聡海上幕僚長らとともに臨席し、最新護衛艦の門出を見守っていました。

配備先は、今年度末に新編される哨戒防備群（仮称）の予定です。なお、海上自衛隊は、もがみ型護衛艦を12隻建造する計画なので、「よしい」が最終番艦になります。その後は「新型FFM」と呼ばれる、改もがみ型に移行することが決まっており、すでに5番艦までが予算承認済みです。。