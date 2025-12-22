フォションホテル京都は、あまおうアフタヌーンティーとあまおうデザートビュッフェを2026年1月7日から4月26日まで開催する。

「サロン ド テ フォション」のあまおうアフタヌーンティーでは、あまおうとライムのボンボンショコラやあまおうのムースなどのスイーツ、あまおうとトマトのスープ、スモークサーモンのタルタルと福岡県産明太子のクリームなどのセイボリー、あまおう・アイスクリーム・生クリームを合わせてピンクのシロップをかけたミニパルフェ、プレーンとドライいちごの2種のスコーンを用意し、ドリンクはホテルの井戸から汲み上げた千年水を用いてオリジナルレシピで抽出するウェルカムティーとフォションオリジナル紅茶などを提供する。2時間制。料金は7,000円から。

「グラン カフェ フォション」のあまおうのデザートビュッフェでは、あまおうのロールケーキ、タルト、モンブランなどのデザートとあまおうの果実そのものも提供する。提供時間は午前11時半から午後4時半まで。料金は各ランチメニューに追加で3,000円、小学生は半額。料金はすべて税・サービス料込み。