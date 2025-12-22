グウィネス・パルトロウ、出演作の批評は「絶対読まない」「死にたくなる」
グウィネス・パルトロウ（53歳）は、自身が出演した映画作品の批評を避けるようにしているという。
ロサンゼルス・タイムズ紙主催の座談会「The Envelope 2025 Oscar Actresses Roundtable」で、ジェニファー・ロペス、エミリー・ブラント、テッサ・トンプソン、エル・ファニング、シドニー・スウィーニーと同席したグウィネスはこう語った。
「私は自分のことに関する記事は絶対に読まないようにしている。全く。一切ね」
そしてジェニファーが、「待って、自分のことに関する記事は一切？ 絶対に？ 私も自分の映画のレビューは読まないけど、評価が良い時は誰かが教えてくれたりしない？ 『ああ、嬉しい』ってなるけど、他のことも教えてくれたりする」と答えると、グウィネスは「たまに偶然目にするわ」と返した。
さらにジェニファーは「（自身への批判を聞いて）死にたくなるのよね」と続けると、グウィネスはこう同意していた。
「死にたくなるの！例えば誰かが自分について本当に酷い記事のリンクを転送してきて、『クソみたいな記事だ』って言ってきたりね。そういうのは避けるようにしてる。インスタグラムも削除したし」
インスタグラムで900万人以上のフォロワーを抱えていたグウィネスだが、以前、SNSが「信じられないほどの不安を煽る」とスカイニュースに指摘し、「偽りはできない。もし投稿するなら、ありのままの自分で正直に表現する。それが私、良くも悪くも。自分は全く裏表のない人間だと思う。それが私のスタイル」と話していた。
