　俳優の妻夫木聡が、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜　後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。

【写真あり】“妻”との幸せショットが公開された妻夫木聡

　投稿されたのは、「栗須夫妻！　養老牧場でのオフショット」とつづり、妻夫木演じる栗須、松本若菜が演じる加奈子の幸せいっぱいな2ショットを添えた。

　ファンからは「栗須さんと加奈子さんの養老牧場　お馬さんの生涯を見る決意が素晴らしいです」「続編、待ってますぅ」「ステキなご夫婦　こんな牧場がホントにあったら行ってみたいです」「とても素敵なショットです。こんな引退馬の牧場もっと増やしたいですね」「元気そうで何よりです」などの声が寄せられている。