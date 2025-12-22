妻夫木聡、“妻”との幸せショット「ステキなご夫婦」「元気そうで何よりです」
俳優の妻夫木聡が、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“妻”との幸せショットが公開された妻夫木聡
投稿されたのは、「栗須夫妻！ 養老牧場でのオフショット」とつづり、妻夫木演じる栗須、松本若菜が演じる加奈子の幸せいっぱいな2ショットを添えた。
ファンからは「栗須さんと加奈子さんの養老牧場 お馬さんの生涯を見る決意が素晴らしいです」「続編、待ってますぅ」「ステキなご夫婦 こんな牧場がホントにあったら行ってみたいです」「とても素敵なショットです。こんな引退馬の牧場もっと増やしたいですね」「元気そうで何よりです」などの声が寄せられている。
