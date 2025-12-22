FRUITS ZIPPER櫻井優衣＆鎮西寿々歌、新年にドリフコント かつてないほど体を張って【コメント】
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣と鎮西寿々歌が、フジテレビ系で来年1月8日放送の『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』（後7：00〜9：54）に出演する。
【場面カット】FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌のドリフコント
同番組は“ドリフを愛してやまない芸能人たち”が大集結し、ザ・ドリフターズのメンバーとともにおなじみコントに挑戦していく爆笑バラエティー番組。2021年9月の第1弾以来、多くのドリフ大好き芸能人が加わり、脈々と“ドリフの世界観”を受け継いできた。
今回は、番組史上初の試みとして、実際の小学校へ出張し、子どもたちを前にした公開コントにも挑戦。教室や体育館を舞台に、ドリフならではの王道コントが繰り広げられる。
櫻井のコントの舞台は路地裏。子どもたちの落書きで、掲示板に貼られたポスターにも落書き…。そこへ警察官やオタク風の男たちが現れ大騒動に発展、ドリフならではの大胆な展開が待ち受ける。アイドルのイメージを裏切り、かつてないほど体を張ったコントに挑む。
鎮西は、小手伸也が出演する定番コント「定食屋」に登場。忙しい昼時の定食屋で、なかなか料理が出てこないことにいら立ちを募らせていく会社員役を小手が熱演。一方、店員役として登場するのが鎮西。チョコレートプラネット・松尾駿とともに明るく一生懸命に対応するものの、なぜか状況はかみ合わず、店内の空気は次第にざわつきを増していく。
■櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）コメント
――今回、ドリフの名作コントをやってみていかがでしたか？
「ずっと家族でドリフの名作コントを見てきましたし、私自身も“いつか出てみたい”という夢があったので、参加させていただけたことが本当にうれしかったです。本格的にコントに挑戦するのは今回が初めてでしたが、共演のみなさんの演技に引っ張っていただき、自然となりきることができました。現場の空気も温かく、純粋に“楽しい”と思える時間でした」
――役作り・メイクについて
「顔のメイクもかなり大胆で、ファンの方はびっくりされるかもしれませんが、それも含めてすごく楽しかったです。観てくださる方に、笑ってもらえる、喜んでもらえるという感覚がとても新鮮で、コントの魅力を改めて感じました」
――今後に向けて
「グループとしても、『紅白歌合戦』や東京ドーム公演など、大きな挑戦が続いていきます。これからもいろいろな形で笑顔を届けられる存在になれるように頑張りたいですし、私自身も、たくさんの人を笑顔にできる仕事に全力で向き合っていきたいと思っています」
出演者
加藤茶・高木ブー（ザ・ドリフターズ）
安藤なつ（メイプル超合金）・あんり（ぼる塾）・飯塚悟志（東京03）・狩野英孝・亀梨和也・賀屋壮也（かが屋）・劇団ひとり・小手伸也・澤部佑（ハライチ）・柴田英嗣（アンタッチャブル）・Snow Man（深澤辰哉、宮舘涼太、向井康二）・辰巳ゆうと・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）・塚地武雅（ドランクドラゴン）・津田健次郎・永尾柚乃・橋本環奈・長谷川雅紀（錦鯉）・肥後克広（ダチョウ倶楽部）・FRUITS ZIPPER（櫻井優衣、鎮西寿々歌）・ももいろクローバーZ（百田夏菜子、佐々木彩夏、玉井詩織、高城れに）・森田哲矢（さらば青春の光） ※五十音順
