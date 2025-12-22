ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¡Ø¥¶¡¦¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡ÙÄ©Àï¤Ç¶ÛÄ¥¡Ö½ÐÈÖ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»Ê²ñ¤¬ÁÂ¤«¤Ë¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥¦¥ó¥Ê¥ó¶Ë¸Â¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡ª¥¶¡¦¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡¡¾Ð¤ï¤»¤¿¤é100Ëü±ß¡Ù¤¬¡¢TBS¤Ç12·î29Æü(18:00¡Á21:30)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢MC¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ»²Àï¡¡(C)TBS
¡Ö°ìÈ¯¥®¥ã¥°¡×¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¡× ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¡× ¡Ö¥â¥Î¥Ü¥±¡×¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡×¤Î5¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢·Ý¿Í¼«¿È¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤´¤È¤ËÁªÂò¡£´ÑµÒ100¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÌµºî°Ù¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿5¿Í¤Î¿³ºº°÷¤Î¤¦¤Á¡¢1st¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤«¤é4th¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Þ¤Ç¤Ï3¿Í¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç5¿ÍÁ´°÷¾Ð¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¾Þ¶â100Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëµæ¶Ë¤Î¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¤À¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë13²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¢¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡¦ËÙÆâ·ò¤È¤º¤ó¡¦ÈÓÈøÏÂ¼ù¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö³ø¤á¤·µ®Â²¡×¡¢100Ëü±ß³ÍÆÀ·Ð¸³¼Ô¤Î·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤ä¶Ó¸ñ¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤ä¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤È¤¤¤Ã¤¿¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î²¦¼Ô¤¿¤Á¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Þ¤È¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡Ö¥Á¡¼¥à»¥ËÚ Â¾¡×¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Á°²ó¤Ï2008Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸»ß¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤«¤é17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢¤·¤«¤â¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤ÇÄ©¤à¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤Î¤·¤«¤«¤ëÂ¿Âç¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÄ·¤Í½ü¤±¤Æ¡¢ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¸«»ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ê¤ë¤«?
¡ûÆâÂ¼¸÷ÎÉ ¥³¥á¥ó¥È
µ×¡¹¤ÎÉñÂæ¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¥¹¥ê¥ë¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Â¿Ê¬¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó½ÐÈÖ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»Ê²ñ¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤âÆî¸¶¤µ¤ó¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¤¢¤Ã¤¿¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ»²Àï¡¡(C)TBS
¡Ö°ìÈ¯¥®¥ã¥°¡×¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¡× ¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¡× ¡Ö¥â¥Î¥Ü¥±¡×¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡×¤Î5¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢·Ý¿Í¼«¿È¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤´¤È¤ËÁªÂò¡£´ÑµÒ100¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÌµºî°Ù¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿5¿Í¤Î¿³ºº°÷¤Î¤¦¤Á¡¢1st¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤«¤é4th¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Þ¤Ç¤Ï3¿Í¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç5¿ÍÁ´°÷¾Ð¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¾Þ¶â100Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëµæ¶Ë¤Î¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¤À¡£
Á°²ó¤Ï2008Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸»ß¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤«¤é17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢¤·¤«¤â¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤ÇÄ©¤à¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤Î¤·¤«¤«¤ëÂ¿Âç¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÄ·¤Í½ü¤±¤Æ¡¢ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¸«»ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ê¤ë¤«?
¡ûÆâÂ¼¸÷ÎÉ ¥³¥á¥ó¥È
µ×¡¹¤ÎÉñÂæ¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¥¹¥ê¥ë¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Â¿Ê¬¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó½ÐÈÖ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»Ê²ñ¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤âÆî¸¶¤µ¤ó¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¤¢¤Ã¤¿¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª