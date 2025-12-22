ÀÎ¤Î¥É¥é¤¨¤â¤óÀ¼¡¦ÌÚÂ¼¤µ¤ó¡¢µÊÃãÅ¹¤ò³«¶È ¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¤Ç¶á¶·Êó¹ð
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù(Ëè½µ·îÍË22:00¡Á)¤¬¡¢¤¤ç¤¦22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
(º¸¤«¤é)¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¢Â¼¾å¿®¸Þ
¡Ö2025Ç¯Ëö ¸Ä¿ÍÅª½ÅÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿·ï¡×¤Ç¤Ï¡¢³¹¹Ô¤¯¿Í¡¹¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î½ÅÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¿ÆÂ²¤Î¼ç¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶Ó»åÄ®¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤·¤¿¤Î¤«¡£³÷ÅÄ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿º£Ç¯¾åµþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤Î³÷ÅÄ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¾×·âÅª²á¤®¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡£¤µ¤é¤Ë²Æ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿15ºÐ¥®¥ã¥ë¤¬Á´¤¯°ã¤¦»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÖÌë¤Õ¤«¤·Åª½ÅÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µ²±¤Ë»Ä¤ë¥¥ã¥é¤¿¤Á¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î½ÅÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÄ´ºº¡£ÀÎ¤Î¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÀ¼¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏµÊÃãÅ¹¤ò³«¶È¡£Å·ºÍ¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¾¯Ç¯¤Ï¿·ºî¥²¡¼¥à¤òºîÀ®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢10Ç¯Á°¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿ÄÌ¾Î¡È¥¯¥½½Ð¤Ã»õ¡É¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤³¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ï¡£
¡Ö2026Ç¯¤ÎÎÉ½ã¤ÎÇ¯²ì¾õ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿·ï¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Î¼Ì¿¿¤¬ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤ÎÇ¯²ì¾õ¤ÎÍèÇ¯¤Î¼Ì¿¿¤ò·èÄê¤¹¤Ù¤¯¡¢ÎÉ½ãËÜ¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤ÄÁª¤Ð¤ì¤¿º£Ç¯¤Î¼Ì¿¿¤È¤Ï¡£¤µ¤é¤Ë¡ÈÎÉ½ã¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡É¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡ÈÆîµþ¶Ì¤¹¤À¤ì¡É¤ËÄ©Àï¡£ÀèÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ·±¤·¤¿¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡£10¿ôÇ¯Á°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÎÉ½ã¤Î¾×·âÅª¤Ê¼ñÌ£¤âºÆ¤ÓÈô¤Ó½Ð¤¹¡£
(C)Æü¥Æ¥ì
(º¸¤«¤é)¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¢Â¼¾å¿®¸Þ
¡Ö2025Ç¯Ëö ¸Ä¿ÍÅª½ÅÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿·ï¡×¤Ç¤Ï¡¢³¹¹Ô¤¯¿Í¡¹¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î½ÅÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¿ÆÂ²¤Î¼ç¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶Ó»åÄ®¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤·¤¿¤Î¤«¡£³÷ÅÄ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿º£Ç¯¾åµþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤Î³÷ÅÄ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¾×·âÅª²á¤®¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡£¤µ¤é¤Ë²Æ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿15ºÐ¥®¥ã¥ë¤¬Á´¤¯°ã¤¦»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö2026Ç¯¤ÎÎÉ½ã¤ÎÇ¯²ì¾õ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿·ï¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Î¼Ì¿¿¤¬ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤ÎÇ¯²ì¾õ¤ÎÍèÇ¯¤Î¼Ì¿¿¤ò·èÄê¤¹¤Ù¤¯¡¢ÎÉ½ãËÜ¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤ÄÁª¤Ð¤ì¤¿º£Ç¯¤Î¼Ì¿¿¤È¤Ï¡£¤µ¤é¤Ë¡ÈÎÉ½ã¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡É¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡ÈÆîµþ¶Ì¤¹¤À¤ì¡É¤ËÄ©Àï¡£ÀèÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ·±¤·¤¿¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡£10¿ôÇ¯Á°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÎÉ½ã¤Î¾×·âÅª¤Ê¼ñÌ£¤âºÆ¤ÓÈô¤Ó½Ð¤¹¡£
(C)Æü¥Æ¥ì