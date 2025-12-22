Snow Man渡辺翔太「美的ベストビューティマン」3度目の受賞 初の殿堂入り
【モデルプレス＝2025/12/22】Snow Manの渡辺翔太が、12月22日発売の「美的」2月号（小学館）SPECIAL EDITION版の表紙に登場。「ベストビューティ」賞・男性部門「美的ベストビューティマン」を3年連続で受賞し、初の殿堂入りを果たした。
【写真】「美的ベストビューティマン」初の殿堂入りとなったSTARTOタレント、美肌際立つ“反射ショット”
例年この「ベストコスメ」とともに発表されて注目を集めるのが、読者投票により選ばれた“今年最も輝いている人”に贈られる「ベストビューティ」賞。今年、その男性部門「美的ベストビューティマン」を受賞したのは渡辺。2022年、2023年に続き3度目の受賞で、ベストビューティマン初の殿堂入りという快挙を達成した。
受賞を記念して、渡辺が同誌の表紙に登場。殿堂入りの快挙にふさわしい表紙にするべく、今回は渡辺の美肌が映える黒バック×黒ニットという組み合わせで撮影が行われた。美容に真摯に向き合い、自分自身を磨き続けてきたからこその美肌、そのハリ、ツヤを存分に堪能できる。また、中ページでも受賞インタビュー＆撮り下ろしカットを8ページにわたって掲載。渡辺の美肌を新しい切り口で読者に伝えるべく、今回初トライしたのが鏡面テーブルに顔を反射させて撮影したカット。肌、顔のパーツが美しい渡辺だからこそ成立した、奇跡のような1枚となった。
ほかにも、2023年2月号の表紙で好評だったピンクをバックにかわいいブルーのシャツで撮影したカットや、恒例のもぐもぐシーンも。今回はSnow Man、ビューティマンにかけて肉“まん”をセレクト。編集部が何も言わずとも、肉まんを渡した瞬間にさまざまなキュートなポーズを披露した。
Snow Manとしてデビュー5周年を迎えた2025年は、スタジアムライブを初の単独開催。渡辺は「事故物件ゾク 恐い間取り」では映画単独初主演を果たし、バラエティ番組のMCにも初挑戦と、ソロ活動でも話題を集めた。インタビューでは、上半期の記憶があまりないほど激動だった1年を振り返りつつ、どれだけ多忙でも欠かさないセルフケアについての話もたっぷりと披露。トレーニング、サプリ、朝晩のスキンケアから、3ステップのトリートメントでケアしているというヘアスタイルの話まで。毎年パワーアップしていく美肌とその陰にある努力は「美的」スタッフが感動すら覚えるほど。
「”渡辺といえば美容“というパブリックイメージをつけていただいた賞で、美をキーワードにしたお仕事が増え、本当に感謝しかないです」と、ベストビューティマンへの思いを明かした渡辺。33歳にして3度目の受賞、自身の美容道を極め続ける渡辺の次なる目標は。「常に挑戦者のマインドで臨みたい」と語る渡辺が、さらなる飛躍を見せる。
12月22日に「美的ベストコスメ大賞」の贈賞式を開催。渡辺の登壇の模様は、「美的」公式YouTubeで18時頃から生配信予定。贈賞式には「美的ベストビューティウーマン」の有村架純、「美的」のお姉さん版「美的GRAND」の読者が選ぶ「美的GRANDベストビューティウーマン」の北川景子も登壇する。見逃し用のアーカイブ配信も用意されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「美的ベストビューティマン」初の殿堂入りとなったSTARTOタレント、美肌際立つ“反射ショット”
◆渡辺翔太「美的ベストビューティマン」初の殿堂入り
例年この「ベストコスメ」とともに発表されて注目を集めるのが、読者投票により選ばれた“今年最も輝いている人”に贈られる「ベストビューティ」賞。今年、その男性部門「美的ベストビューティマン」を受賞したのは渡辺。2022年、2023年に続き3度目の受賞で、ベストビューティマン初の殿堂入りという快挙を達成した。
ほかにも、2023年2月号の表紙で好評だったピンクをバックにかわいいブルーのシャツで撮影したカットや、恒例のもぐもぐシーンも。今回はSnow Man、ビューティマンにかけて肉“まん”をセレクト。編集部が何も言わずとも、肉まんを渡した瞬間にさまざまなキュートなポーズを披露した。
◆渡辺翔太、次の目標とは「常に挑戦者のマインドで」
Snow Manとしてデビュー5周年を迎えた2025年は、スタジアムライブを初の単独開催。渡辺は「事故物件ゾク 恐い間取り」では映画単独初主演を果たし、バラエティ番組のMCにも初挑戦と、ソロ活動でも話題を集めた。インタビューでは、上半期の記憶があまりないほど激動だった1年を振り返りつつ、どれだけ多忙でも欠かさないセルフケアについての話もたっぷりと披露。トレーニング、サプリ、朝晩のスキンケアから、3ステップのトリートメントでケアしているというヘアスタイルの話まで。毎年パワーアップしていく美肌とその陰にある努力は「美的」スタッフが感動すら覚えるほど。
「”渡辺といえば美容“というパブリックイメージをつけていただいた賞で、美をキーワードにしたお仕事が増え、本当に感謝しかないです」と、ベストビューティマンへの思いを明かした渡辺。33歳にして3度目の受賞、自身の美容道を極め続ける渡辺の次なる目標は。「常に挑戦者のマインドで臨みたい」と語る渡辺が、さらなる飛躍を見せる。
◆「美的ベストコスメ大賞」贈賞式を生配信
12月22日に「美的ベストコスメ大賞」の贈賞式を開催。渡辺の登壇の模様は、「美的」公式YouTubeで18時頃から生配信予定。贈賞式には「美的ベストビューティウーマン」の有村架純、「美的」のお姉さん版「美的GRAND」の読者が選ぶ「美的GRANDベストビューティウーマン」の北川景子も登壇する。見逃し用のアーカイブ配信も用意されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】