【材料2つ】油揚げ×卵で作る「プチお好み焼き」が驚きのおいしさ

お弁当のマンネリ化を打破！

お弁当を毎日作っていると、どうしても避けられないのがマンネリ化。今回は、そんなお弁当ライフに新風を吹き込んでくれるレシピをご紹介します。フィーチャーしたのは、リーズナブルな油揚げと卵を使って作る「プチお好み焼き」。新鮮かつお財布にも優しい絶品レシピ、さっそくチェックしてみてください。



簡単アレンジ！お好み焼き風おたふく卵巾着

使うのは油揚げと卵だけ

今回ご紹介するのは、材料2つでできるレシピ！ つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）でも「卵巾着大好きなのにこの味は盲点！絶品でしたー」「巾着レシピが増えて嬉しいです！これだけでお腹いっぱい」「お弁当のレパートリーが増えて感謝」などと話題沸騰中！





いかがですか？物入りの12月には節約レシピが嬉しいですね。しかもお好み焼きに必須の小麦粉を使わなくていいので、低糖質にもなり、ダイエット中のお弁当にもぴったり！お子さんからお父さんまでみんな喜ぶ味わいの「プチお好み焼き」、ぜひ作ってあげてください。 (TEXT:森智子)

「お弁当」の基本ルール

水分が少ないおかずを選ぶおかずの味つけは濃いめにするおかずは十分に加熱調理する作りおきおかずは、詰める前にレンジで再加熱＆冷ましておくおかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰める素手ではなく、清潔な箸やスプーンで詰める持ち歩く際は、保冷剤や保冷バッグを利用する