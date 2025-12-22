ガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）が、Spotifyで2曲同時の億単位ストリーミングを突破した。韓国メディアのニュースエンが22日「ますますパワーアップしたダブルパワー」の見出しで特集した。

同メディアは22日「4枚目のミニアルバムのタイトル曲『CRAZY』、ファーストアルバムタイトル曲『UNFORGIVEN（feat．Nile Rodgers）』が、同時にグローバルオーディオ・音源ストリーミングプラットフォームSpotifyで記録を更新した」と伝えた。

「CRAZY」はSpotify19日基準で4億25万1833回、「UNFORGIVEN（feat．Nile Rodgers）」は、3億5万9515回再生された。

同メディアは「CRAZYはEDM基盤のハウスジャンル曲で、メンバー5人のコシのある歌い方と中毒性の強いサビが調和し、グローバルファンの根強い愛情を受けた。特に今年開催した初のワールドツアーで『合唱誘発曲』として口コミが広がった。各地の観客が同時に歌い、ポイントの振り付けをまねして踊るなど熱い反応だった。公演以後、再生数が急増し、6月に累積再生数3億回を突破したのに続き、約半年ぶりに1億回を追加した」と報じた。

また「UNFORGIVEN（feat．Nile Rodgers）は、米西部劇『The Good the Bad and the Ugly（続・夕日のガンマン）』メインテーマOSTをサンプリングした。他人の評価を気にせず、LE SSERAFIMならではの道を開拓するという覚悟を込めた。米国の伝説的なギタリストでプロデューサーのナイル・ロジャースが直接ギター演奏に参加し、彼らのグローバル影響力を刻印させた。23年にリリースされたこの曲は、チーム通算6作目の3億ストリーミング曲となった」と伝えた。