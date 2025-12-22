令和の子どもたちは、スマホやゲームによって睡眠不足が深刻化している。眠くて保健室に「仮眠」に行く小学生までいるという。しかし問題は、授業中の集中力の低下だけではない。睡眠不足のまま登校すると、思いもよらない危険が生まれることがあるのだ。実際に教室で起こったトラブルとは？※本稿は、作家の石井光太『傷つけ合う子どもたち 大人の知らない、加害と被害』（CEメディアハウス）の一部を抜粋・編集したものです。

国が推奨する睡眠時間に

届いていない子どもたち

校内暴力増加の要因として挙げられるのが、子どもたちの生活リズムが大きく乱れていることによる影響です。生活リズムの乱れは、子どもの睡眠時間を見れば明らかです。

厚生労働省は、子どもの心身が健全に発達するには十分な睡眠時間が欠かせないとしており、年齢別の推奨睡眠時間を出しています。

1〜2歳児が11〜14時間、3〜5歳児が10〜13時間、小学生が9〜12時間、中高生が8〜10時間となっています。

また、睡眠時間と合わせて、就寝時刻や起床時刻も重要です。今の子どもの睡眠時間はどうなっているのでしょうか。

図7を見ると、大勢の子どもたちが国の推奨する睡眠時間に届いていないことがわかるでしょう。

