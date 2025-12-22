【実話】2人目妊娠中にまさかの不正出血!?命を宿す責任の重みを経験者が赤裸々に語る【著者インタビュー】
マキノ(@warabeam)さんは2025年にブログで『二人育児のキロク 妊娠出産期編』という作品を投稿し、注目を集めている。2人目妊娠中で実際に体験したつわりや不正出血、ワンオペ育児などをリアルに描いた作品だ。本作が誕生したきっかけや不正出血などについて、マキノさんにインタビューした。
もともと家族設計を子ども2人と考えていましたが、1人目の育児がとても大変で、上の子を育てながら2人目を出産育児することなんてできるのだろうか…と悩んでいました。実際に2歳差で子どもを育ててみて、どんな生活で、どんなことが大変だったか記録に残したい…また、同じような悩みを持つ人へのヒントになるかと思い、本作を描くことにしました。本作は私の体験をもとに描いた実話です。
――2人目を妊娠中に何度か不正出血されたようですが、当時の心境についてお聞かせください。
1人目の妊娠中には経験しなかったことなので、とても驚いて不安に思いました。婦人科の先生には、「安静に」と指示を受けましたが、1人目の妊娠中とは違って上の子のお世話があるので、思うように体を休めることができず、歯がゆい思いをしました。それでも、できる限りは安静を心がけましたが、それによって上の子とちゃんと遊べない時間があって、寂しい思いをさせているんじゃないか…と悩みました。お腹の子と上の子、どちらも優先したいのに難しい。二人育児は妊娠中から始まっているんだな…と感じました。
――2人目の妊娠中は想像以上に大変だったようにお見受けしますが、その点についていかがでしょうか？
不正出血で、お腹の子と上の子、どちらも大切にすることの大変さを思い知りましたが、それ以外にも、妊娠中は疲れやすかったり、お腹がどんどん大きくなってくるので、単純に身体的な意味で上の子のお世話が大変でした。上の子は当時1〜2歳で、身の回りのことも自分でできないことが多かったり、まだまだ抱っこをせがむような年齢でした。存分に甘えさせてあげたい反面、妊娠中どんどん大きくなるお腹で動きにくくなっていく中、上の子の気持ちに応えるのが大変でした。
――早めに里帰りをされて、マキノさんの身体への負担などはずいぶん減りましたか？
上の子のお世話や、家事の負担が減ったので、身体的にはとても助かりました。ただ、同居人数が多く、特に高齢の祖母もいるため、生活スタイルの違いがストレスになりました。小さい子どもを連れての里帰りだったので、お風呂・就寝のタイミングや食事の好みが合わなかったり、生活スタイルが変わるストレスで、家族全員が気を張っていた気がします。
――最後に、現在妊娠中の方にメッセージをお願いします。
妊娠中や子どもがいる生活は、自分の思い通りにならないことが多く、感情的になってしまったり、必要以上に自分を責めてしまうこともあると思います。『二人育児のキロク』本編で触れるのですが、子どもや家族を大切にするためには、まず自分が元気で余裕がある状態でないと難しいと思います。疲れてるな…しんどいな…と思うときは頑張りすぎないように意識したり、家族や外注サービスなど、周りをどんどん頼って、自分を大切になさってくださいね。
本作では2人目妊娠中の壮絶な経験がリアルに描かれている。マキノさんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味がある人はぜひ読んでほしい！
取材協力：マキノ(@warabeam)
