なんという極悪フェイス……！“ビビり”なキャバリアが見せる衝撃の表情

普段は可愛らしいワンちゃんが、たまに見せる“悪い顔”。

なんとも微笑ましい瞬間ですが、流石にこれは“悪”すぎでは……？そう思わずにはいられないキャバリアの女の子が話題を集めています。

Xユーザーの「ViViJiLOW」さんがこのほど「悪い顔選手権 エントリーNo.1 まある」というコメントを添えて投稿したのは、愛犬・まあるちゃんをとらえた1枚です。

長い舌を豪快に外へと投げ出し、目尻を鋭く釣り上げているまあるちゃん。泣く子も黙る極悪フェイスをしています。エントリーNo.1にして大本命に違いありません。

恐い犬といえば冥府の番犬・ケルベロスが真っ先に思い浮かびますが、このまあるちゃんなら、1匹で頭3つ分の力を発揮しそう。

ViViJiLOWさん自身「ベロが凄いし悪人顔すぎる！！！」と驚いたまあるちゃんの画像は、Xで1.7万件を超すいいねを獲得。コメント欄には「悪い感じがハンパない」「表情がカートゥーンすぎる」「かわいい！！！ｗｗ」といった声が寄せられています。

この表情が生まれたのはおやつの時間。大興奮したまあるちゃんが、一瞬、見せたのだとか。

画像だけを見ればかなり悪な雰囲気が漂っていますが、実際のまあるちゃんは「ちょっぴりビビりな女の子」だそう。ですので“悪犬”面はすぐに引っ込み、おやつを食べるときは満足そうな表情をしていたとのこと。

ちなみにViViJiLOWさんに「まあるちゃんを『ワルだなあ』と思ったことはありますか？」と聞いてみたところ、「私が座ってるとその場所に座りたいのか、私にだけ吠えて、私が立つと真っ先に席を奪ってきます」というエピソードを教えてくれました。

かなりのワルぶりですが、ViViJiLOWさんは「可愛くて席を譲ってしまいます」とのことでした。

ViViJiLOW さん（@vivitomaaru）

