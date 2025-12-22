愛犬と迎える特別なクリスマス！心躍る8品がそろうクリスマスデリが登場
プレミアムドッグフードメーカー「POCHI」は、季節限定の「クリスマスデリ」を2025年12月5日から販売中。ケーキやおやつ、肉料理など全8種類をそろえ、素材にもこだわって手作りされた華やかなラインナップだ。一つひとつが見た目にも楽しく愛犬との特別なクリスマスディナーを演出する。商品はすべて季節限定品で、デリ商品はクール便(冷凍)にて配送される。
【写真】クリスマス気分を盛り上げるPOCHIの季節限定「クリスマスクッキー＆パイ」(690円)。ツリーやスノーマンなど愛らしいモチーフがそろい、見た目も楽しい犬用スイーツ
■「クリスマスクッキー＆パイ」
クリスマス気分を高める華やかな焼き菓子セット。「クリスマスツリー」「スノーマン」「オーナメント」「キャンディケーン」など、異なるデザインのクッキー＆パイの詰め合わせ。クッキーの一部はリバーシブルデザインで、表裏の違いを楽しめる遊び心が特徴だ。内容量5枚、690円。原産国は日本。
■「サンタのデコレーションケーキ」
ふわふわの白ひげをイメージした生クリームを丁寧に絞り、白あんで作った目鼻のパーツを飾った愛らしい限定ケーキ。見た目だけでなく素材にもこだわり、笑顔を誘うひとときを届ける。内容量140グラム、直径約10センチ×高さ約3センチ、価格2200円。原産国は日本。
■「赤林檎のクリスマスタルト」
赤く色づけたスライス林檎を贅沢にあしらったオリジナルタルト。生クリームの下にはカスタード、スポンジ、タルト生地が重なり、食感の変化を楽しめる。ギフトにも適した華やかなケーキ。内容量190グラム、直径約9.5センチ×高さ約2.5センチ、2200円。原産国は日本。
■「チキンたっぷりスノーまん」
雪だるまをモチーフにしたキュートな肉まん。中にはチキンがたっぷり詰められ、見た目のかわいらしさだけでなく、食べ応えも満点の寒い季節にうれしいひと品。内容量60グラム、直径約6センチ×高さ約4センチ、990円。原産国は日本。
■「馬肉のグリエ3種の野菜添え」
馬肉をグリルし、ニンジン・ジャガイモ・ブロッコリーを彩りよく添えたひと皿。週末の特別な食事にもぴったり。内容量70グラム、1200円。原産国は日本。
■「鹿肉のグリエ3種の野菜添え」
鹿肉を香ばしくグリルし、ニンジン・ジャガイモ・ブロッコリーの野菜3種を合わせたセット。内容量70グラム、1200円。原産国は日本。
■「ラム肉のグリエ3種の野菜添え」
ラム肉をグリルしたひと品で、ニンジン・ジャガイモ・ブロッコリーを添えた特別感のあるラインナップ。内容量70グラム、1200円。原産国は日本。
■「確かな商品を通じて犬の幸せを願う」POCHIの理念
■「犬の幸せのためにできることを」
POCHIは1998年、世界中から厳選したペット商品を扱うカタログ通販として誕生。当時はまだ、ペットフードに関する情報は不確かなものも多かった。そうした状況で、自ら調べ、納得できない商品は扱わないという姿勢を貫き、原材料や成分、写真、与え方まで丁寧に記載する独自の文化が築かれた。現在はECセレクトショップとして進化し、創業当時から変わらない理念が支持される理由となっている。
■「オリジナル総合栄養食の開発」
2016年には「もっと犬の食事を楽しいものにしたい」という想いからオリジナル総合栄養食の展開を開始。「POCHI ザ・ドッグフード」シリーズ、2020年の「エイジングケアシニア」シリーズ発売を経て、2023年からは療法食の開発にも着手。「POCHI犬用食事療法食 腎臓ケア フレッシュチキン」を、2024年には「POCHI犬用食事療法食 消化器ケア 低脂肪 フレッシュターキー」を新発売した。
2025年には雑誌「RETRIEVER」と共同開発した「POCHI ミディアムラージブリード」や、美しい体づくりを目指す「POCHI ボディヘルス」シリーズも登場した。創業以来、できる限り詳細な原材料表示を続け、確かな商品を通して犬の幸せを願い続けている。
■数量限定、初回送料無料！初回購入者向けセット「はじめてBOX」
初めての利用者限定でPOCHIの商品を気軽に試せるお得なセットも。通常価格5377円相当の商品が62.8％オフの1995円で購入できる。
※POCHIでの初回利用限定
※季節により内容が変わる場合あり
※1人1回1点限り
※企画は予告なく変更または中止となる場合あり
※初回送料0円は沖縄・離島を除く
今回の商品について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の商品の狙いは？
毎年人気のホリデーらしさあふれる華やかな見た目のクリスマスデリ。今年はスノーマンやキャンディケーンなど新たなモチーフも登場し、さらににぎやかになるように心がけました。また、しっかりとごちそう感のあるジビエ料理に加え、季節感を味わってもらうために、冬の旬のフルーツを使ったケーキもご用意しました。
ーー今回の商品のイチオシは？
クリスマスデリ7種の中でイチオシは「赤林檎のクリスマスタルト」「ラム肉のグリエ3種の野菜添え」です。「赤林檎のクリスマスタルト」は、今が旬のリンゴをふんだんに使用。スライス林檎を贅沢にあしらった、ルビーのような輝きをまとうひと品に仕上げました。断面にこだわり、いっそういっそうのコントラストを意識しました。上品な雰囲気を味わえる、今年限定のオリジナルケーキです。「ラム肉のグリエ3種の野菜添え」は、低脂肪ながらも旨みが凝縮されておりジューシーで満足感を感じられるラム肉に、甘み豊富な国産のニンジン・ジャガイモ・ブロッコリーを彩りよく添えたひと品です。さらに、ラム肉には脂肪の燃焼をサポートしてくれるL-カルニチンが豊富に含まれるため、ダイエット中の犬にもピッタリのごちそうです。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
「犬たちの喜ぶ顔が見たい」という一心で、ひと品ひと品に細部までこだわりを詰め込みました。POCHI限定のオリジナルデリとともに、すてきなクリスマスホリデーをお過ごしください。
季節を彩るアイテムとともに、愛犬とのクリスマスをより豊かに楽しんでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
