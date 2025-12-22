2025年12月19日、韓国・朝鮮日報は、日本銀行が政策金利を現行の0．5％程度から0．75％程度に引き上げると決めたことを報じ「0．5％を超えるのは30年ぶり」と伝えた。

記事は「日本は昨年3月にマイナス金利を解除し、同年7月に0．25％に、今年1月に0．5％に引き上げ。その後は6会合連続で据え置いた」「日銀は、中立金利を1．0〜2．5％と推計しており、今回の利上げでも下限を下回るだけに、0．25ポイントの更なる引き上げの可能性が高いとみられる」など、状況を詳しく伝えている。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「日本の金利が上がれば日本への投資が魅力的になる。韓国に投資していた外国人が日本に乗り換えるだろう。ドルや他の外貨の需要が増える。すると対ドル相場はウォン安がますます進むことに」「果たして韓国経済にどれほど影響が及ぶだろうか。1カ月くらいは様子を見ないと」「日本は物価を下げるために30年ぶりに利上げした。韓国政府は？為替相場のせいで物価が上がり、政府がばらまいたクーポンのせいでまた上がる」「韓国もこのくらいの水準に上げるべきだと思うが」「全財産はたいて円にベットしよう」などのコメントが寄せられている。（翻訳・編集/麻江）