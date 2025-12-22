東京Vの城福浩監督（64）の来季続投が正式決定した。

22年6月に当時J2だった東京Vの監督に就任、16年ぶりにJ1に昇格した24年は5位、今季も11勝10分け17敗で17位だったが、3試合残してJ1残留を決めていた。

城福監督はクラブを通して「引き続きヴェルディの指揮を取れることを嬉しく思います。様々な難局を乗り越えながら成長していくことができれば選手・チームの可能性は無限大だと思っています。J1リーグに居られるからこそ抱ける超野心的な目標を強く認識、皆で共有しながら、チームが一丸となってひとつひとつ前へ進んで行きます。明治安田Jリーグ百年構想リーグという特別なシーズンとなりますが『更なるチームの成長』を皆さんで後押しして頂けると心強いです。成長あるのみ」とコメントした。

また、主将のMF森田晃樹（25）も契約を更新し、来季の残留が決定した。今季は主にボランチで33試合に出場し、チームの攻守の要として活躍し、チームのJ1残留に大きく貢献した。このオフには数チームからオファーが来たが、残留を決意。クラブを通じて「2026年も東京ヴェルディでプレーさせていただきます。来シーズンもたくさんのユニフォームやタオル、ゲーフラをスタジアムで見られることを楽しみにしています！」とコメントした。