Image: VAIO

モバイル環境でもタテ並びにこだわれる。

薄くて軽くて高画質なモバイルディスプレイ「Vaio Vision+ 14」。このディスプレイ、14インチで約325gと世界最軽量（※）で、持ち歩くことが苦になりません。350mlのペットボトル1本分よりも軽いんですよ。

（※）14.0型ワイド以上のモバイルディスプレイにおいて。2025年8月8日時点ステラアソシエ調べ。

このディスプレイは、専用のカバースタンドが付属。持ち運ぶときはディスプレイのケースに、使用時はスタンドとして使用するものです。このスタンド、かなり高さがあり、モバイル環境で「モニターのタテ並び」を構築できるすぐれもの。視線の左右移動が減りますし、机のスペースも節約できます。

Image: VAIO

今回、このカバースタンドが約120gも軽量化されました。これにより、ディスプレイ本体と合わせて約645gに。さらにモバイルが加速しました。

VAIO Vision+ 14の価格は、5万4800円と据え置き。これから購入する人は、軽量化されたカバースタンドが付属します。

え？ じゃあ既存ユーザーは軽量化前のカバーを使えと？ いえいえ。実はこの専用カバースタンド単体でも購入可能。価格は8,580円となっています。さらなる軽量化を図りたい方はぜひ。

Source: VAIO