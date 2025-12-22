モニターは「タテ並び」がいい。VAIOのサブモニスタンドが120gも軽量化
モバイル環境でもタテ並びにこだわれる。
薄くて軽くて高画質なモバイルディスプレイ「Vaio Vision+ 14」。このディスプレイ、14インチで約325gと世界最軽量（※）で、持ち歩くことが苦になりません。350mlのペットボトル1本分よりも軽いんですよ。
（※）14.0型ワイド以上のモバイルディスプレイにおいて。2025年8月8日時点ステラアソシエ調べ。
このディスプレイは、専用のカバースタンドが付属。持ち運ぶときはディスプレイのケースに、使用時はスタンドとして使用するものです。このスタンド、かなり高さがあり、モバイル環境で「モニターのタテ並び」を構築できるすぐれもの。視線の左右移動が減りますし、机のスペースも節約できます。
今回、このカバースタンドが約120gも軽量化されました。これにより、ディスプレイ本体と合わせて約645gに。さらにモバイルが加速しました。
VAIO Vision+ 14の価格は、5万4800円と据え置き。これから購入する人は、軽量化されたカバースタンドが付属します。
え？ じゃあ既存ユーザーは軽量化前のカバーを使えと？ いえいえ。実はこの専用カバースタンド単体でも購入可能。価格は8,580円となっています。さらなる軽量化を図りたい方はぜひ。
Source: VAIO
VAIO Vision+ 14 モバイルディスプレイ 14.0インチ
54,800円
Amazonで見るPR