「モノトーン = 地味」→ そんなことない！【GU】40・50代が着映える「本命アウター」

「モノトーンでまとめるとどうしても地味に見えてしまう…」そんな悩みを払拭してくれそうなのがシルエットや素材感で魅せる【GU（ジーユー）】のアウターたち。着るだけでバランスよく決まって、大人っぽく見えるデザインがそろっています。今回は40・50代の普段コーデをさりげなく格上げしてくれそうな頼れる一着を、店舗スタッフの参考コーデとともにご紹介します。

シルエットで差がつく大人が似合うモノトーンアウター

【GU】「ウォームパデッドパーカ」\4,990（税込）

ジェンダーレスに着られる中綿パーカは、丸みのあるシルエットでモノトーンでも強い印象になりすぎない一着。裾アジャスターでシルエット調整でき、気分に合わせてコクーン風にも寄せられます。ダブルファスナー仕様で下側を少し開ければ、着こなしに抜け感をプラス。ノンキルト仕様だから着膨れしにくそうなのもうれしいポイント。防風・保温・耐久撥水機能付きで、見た目はすっきりなのに寒さ対策まで抜かりない優秀アウターです。

モノトーンでつくる大人のシンプルこなれコーデ

グレーのアウターを主役にした、シンプルなのに大人のこなれ感が漂うコーデ。あえてインナーもアウターと同色でまとめることで、黒のボトムとのコントラストが際立ち、全体がすっきりとした印象に。中に白のTを忍ばせて裾や首元からちらっと見せることで、モノトーンでも重たくなりすぎず、ほどよい抜け感をプラスしています。

クロップド丈でバランスよく決まるヴィンテージ風ブルゾン

【GU】「GIRLSウォームパデッドクロップドブルゾンJR」\3,990（税込）

ヴィンテージ風の表地がこなれた印象のこちらのブルゾンは、あえてステッチを入れないボリューム感が今っぽい一枚。クロップド丈とビッグシルエットの組み合わせで、ハイウエストボトムとも相性がよく、モノトーンでも重たく見えにくいのが魅力です。保温機能付きでしっかりあたたかいのに、シルエットは軽やか。いつものコーデにさっと羽織るだけで、大人カジュアルな着映えコーデが期待できるかも。

アウターで抜け感をプラス！ 黒でまとめたモノトーンコーデ

黒で揃えたワントーン風コーデには、ナチュラルカラーのアウターを羽織って今っぽいバランスに。ボーダートップスでさりげなく表情を足しつつ、きれいめスカートで女性らしさをプラスしています。頭から足元まで小物をブラックで揃えることで、カジュアルすぎない洗練された印象に。ナチュラルなアウターが全体をやわらかく見せてくれる、大人のモノトーンスタイルです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki