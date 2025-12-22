こういうの探してた！！【シャトレーゼ】手土産にしたら喜ばれそう♡「おしゃパケ商品」

クリスマス間近に持参する手土産に悩んだら【シャトレーゼ】を覗いてみて。店頭には、クリスマスパッケージが目を引くお菓子がお目見え中です。そのなかから今回は、子どもっぽさは控えめの上品なパッケージデザインのクリスマスお菓子をご紹介します。

上品デザインバッグ型パッケージ

「オシャレなパッケージにトキメキました」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが紹介するのは「Xmasショコラアソート」\1,188（税込）。箱にはゴールドカラーの持ち手が付いていて、このまま手渡ししやすそうです。赤や緑のパッケージが並ぶこの時期に、あえてこの配色を取り入れているところにセンスが光ります。

チョコがけサブレ & パイチョコ菓子全5種入り

中には、クッキー生地をチョコレートでコーティングした「サブレ・オ・ショコラ」のミルクとスイート。アーモンド、コーヒー、ごまのパイチョコ菓子「パイショコラ」の5種12枚入り。シェアしやすい個包装になっています。

高級感もバッチリなパッケージ

華やかで高級感あるこちらは「ティータイムブレッド Xmasチョコラスク」。ラスクは1袋2枚入りで、チョコ4袋とホワイトチョコ3袋の詰め合わせです。シンプルに見えますが、実はラスク専用のフランスパンを使うなどこだわり満載！ \756（税込）とリーズナブルなのも嬉しいポイントです。

華やかな個包装に気分も上がりそう！

艶っとした赤と緑の個包装も華やかで、レポーターHaruさんも「心躍りました」「可愛さ200点◎」と絶賛しています。「ラスクのサクサク感と、そこに染み込んだチョコの組み合わせが最高」とのことなので、手土産だけでなく、自分へのご褒美にも選んでみては？

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N