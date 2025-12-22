明日の『ばけばけ』“銀二郎”寛一郎、松野家の人々へ謝罪 “トキ”高石あかりとの復縁を申し出る
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第13週「サンポ、シマショウカ。」（第62回）が12月23日に放送される。
【写真】銀二郎（寛一郎）の話を聞く松野家の人々
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第62回あらすじ
トキがヘブンの家で働いている間に、銀二郎（寛一郎）が松野家を訪ねてくる。勘右衛門（小日向文世）、司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）に、かつて逃げ出したことを謝罪する。さらに、銀二郎はトキとやり直したいと家族に告げる。
約束の土曜日。トキは銀二郎を待っている。その一方、船着き場ではヘブンがイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）の上陸を待ちわびていた。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
