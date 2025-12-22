国内最高峰の自動車レースの１つ「スーパーフォーミュラ」を主戦場に活躍する女性レーサー・Ｊｕｊｕ（野田樹潤、１９）＝トリプルツリー＝がスポーツ報知のインタビューに応じた。元Ｆ１ドライバーの野田英樹さん（５６）を父に持ち、幼少期から注目を集めた次世代を担う若き女性レーサーの素顔に迫った。（取材・構成＝岡島 智哉）

２４年に日本人女性初、かつ史上最年少の１８歳で国内最高峰のレース・スーパーフォーミュラの舞台に立った。

「スーパーフォーミュラはやっぱり車両のレベルが高いレース。ストレートは（最高時速）３００キロを超えますし、コーナーのスピードもすごく速い。そこは魅力の一つですね。ドライバーに求められるレベルも高いものになるし、４０人ほどのチーム全員とコミュニケーションを取ることも求められます。すごくいい経験になっています」

参戦２年目となった今季は、新チームをたち上げて臨む挑戦の一年となった。

「チーム全体の経験値が他と比べても少ないところからのスタートでした。その中でも本当にみんなが一生懸命頑張ってくれましたし、１年終わってみて、開幕戦と最終戦を比べてみると、レース内容もすごく成長できたと実感しています」

試行錯誤もありながら、新チームで１年を駆け抜けた。

「１年目でここまでこれたことは本当にすごいことだと思っていますし、チームには感謝です。モータースポーツって個人競技に思われがちですが、私１人で結果が出せるわけではない。メカニックだったり、エンジニアだったり、みんなで結果を出すことを目指すチームスポーツなんです。一人ひとりに役割があり、誰が欠けても結果は残せません」

Ｆ１ドライバーの父・英樹さんの影響で「物心ついた時からレースをやっていましたね」と笑う。「最年少」あるいは「女性」という肩書により、注目も浴びる立場にあるが「そこに関しては別にプレッシャーはないですね」と語る。

「注目していただけることは本当にありがたいことだと思っています。モータースポーツを知ったり、興味を持ったりするきっかけの一つになることができれば、すごくうれしいなと思っています」

２４年に日大のスポーツ科学部に入学した。現在はレーサーとしての多忙な日々を送る傍ら、大学２年生として勉学にもいそしむ。

「レースや練習の合間を縫って行く形になるので大変ではありますが、少しでもレーサーとしての活動にプラスになればいいなという思いで大学に行くことを決めました」

他競技のアスリートも多く在籍する学科とあって、同級生から刺激も受けるという。スポーツを研究する教授陣との対話でも、気づきを得られる環境にある。

「違う競技ではありますが、通ずるところも多くあって、会話をすると刺激になります。実際に私のレースも見に来てくれたこともありました。大学に行ってよかったなと思える理由の一つですね。また、スポーツを研究している教授の方々と接したり、お話しをする機会も多くあり、私のトレーニングを研究してくださっている方もいます」

授業の中でスポーツをあらゆる角度から見ることにより、視野や知見も広がった。

「メンタルだったり、医学だったり、コーチングだったり、いろんな分野を学ぶことができています。また、私もいつかレースを辞める時が来ると思うので、経済だったり、経営だったり、いつか自分に役立つかもしれないことを学ぶこともできていますね」

レーシングドライバーのトレーニング方法についてはデータが少なく、ましてや女性ドライバーについては未知の領域にもなっているという。レーサーとしてのキャリア同様に、研究の分野でも“開拓”を志す。

「今年からは自分のトレーニングの研究もやらせていただいています。研究することで、もちろん私自身のパフォーマンス向上にもつながると思いますし、これからの次世代のドライバーたちにも少しでもいい影響を与えられればいいなと思っています」

座右の銘は「負けても負けても諦めない」。レースを始めた５歳の頃から父・英樹さんに言われ続け「小さい頃から大事にしている言葉」と明かす。

「すごく負けず嫌いで、小さい頃はレースで負けたら周りが手をつけられないぐらい泣いていたのですが、その時に父が『負けることが悪いことじゃないんだよ』って言ってくれて」

「負け」は当然悔しいこと。だがその「負け」の受け止め方次第で、自身がさらに成長できるチャンスがあることを確信している。

「世界でチャンピオンを取っているようなドライバーも、勝ったレースよりも負けたレースの方が多い。負けることが悪いことじゃない。負けて諦めてしまったら、それはただの挫折。でも負けても諦めなかったら、自分を成長させてくれるチャンスにもなると思っています」

レーサーとして目指して行く目標は、レーサーを始めた幼少期も今も変わらない。

「小さい時から、世界選手権で活躍するドライバーになりたいという目標がありました。それは今も変わらないし、自分の夢をかなえるためにレースをやっています」

自身の伸び代の部分には「経験」を挙げ「そこは積み重ねていくしかない。いろいろなことにチャレンジしていきたい」と意気込む。

「結果が出ない時ももちろんあると思いますが、私は『咲かない時は根を伸ばせ』という考え方を大事にしています。努力してもすぐに結果が結びつかない時はたくさんある。ただ、その努力してる時間は絶対に無駄にはならない。いつかそれが花になるって思っています」