◆プロボクシング ▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 ４団体統一王者・井上尚弥―アラン・ピカソ（１２月２７日 サウジアラビア・リヤド、モハメド・アブドゥー・アリーナ）

プロボクシング世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が２１日、サウジアラビア・リヤドの「マイク・タイソン・ボクシング・クラブ」で現地での練習を開始した。「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」のメインイベントで、ＷＢＣ世界同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝との防衛戦に臨む。

井上は父・真吾トレーナー（５４）らが見守る中、太田光亮トレーナーを相手にしたミット打ちやサンドバッグ打ちなどを行った。自身のＳＮＳで「サウジアラビアで最終調整中 いつも通りでバッチリです」と報告。大橋ジムの大橋秀行会長（６０）も「好調維持したままサウジアラビアに入りました 試合が待ち遠しいです」と順調な調整に自信を示した。

同興行では、来年５月に東京ドームで井上との対戦が計画される中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝のスーパーバンタム級転向初戦も行われるほか、スーパーフライ級（５２・１キロ以下）に転向してＩＢＦ王座に挑戦する寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝らも参戦する。