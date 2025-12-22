錦鯉・渡辺隆がさえない会社員役に挑戦！CTV MID ENJINドラマ『ライブマニア』

SCTV MID ENJINが、中京テレビで放送されたドラマ『ライブマニア』を縦型ショートドラマ化。

2025年12月25日（木）正午より、バーティカルシアターアプリ「smash.」にて配信がスタートします。

CTV MID ENJIN ドラマ『ライブマニア』

配信開始日：2025年12月25日(木)正午〜

配信プラットフォーム：smash.

キャスト：渡辺隆(錦鯉)、米倉れいあ、植村颯太、3markets[ ]、メとメ、ゴンダショウタロウ(kurage)、ヤングスキニー、長谷川雅紀(錦鯉)【特別出演】、忍成修吾

今話題のリアルなバンドが出演する異色のオリジナル音楽ドラマが、縦型ショートコンテンツとして仲間入り。

実在するライブハウスを舞台に、音楽とは無縁だった50歳の会社員がライブを通じて人生を変えていく物語です。

監督を有働佳史氏、脚本を服部隆氏が務め、音楽ファンの心を掴むストーリーが展開されます。

smash.配信ドラマ『ライブマニア』

主演の錦鯉・渡辺隆さんが演じるのは、周囲から「透明人間」と呼ばれるほどさえない会社員の音谷瑛太。

娘にも無視される日々を送る音谷が、ひょんなことから嫌々訪れたライブハウスで音楽の魅力に目覚めていきます。

劇中には「ヤングスキニー」や「3markets[ ]」など、実在の人気バンドが実名で登場し、迫力の楽曲を披露。

実際にライブハウスにいるような臨場感を、スマートフォンに特化した縦型映像で堪能できます。

ライブ好きな青年との交流や、特別出演となる相方・長谷川雅紀さんとの共演も見どころ。

日常に音楽が彩りを与えていく様子を、没入感たっぷりに楽しめる作品です。

実力派キャストとリアルなアーティストが織りなす、新感覚の音楽ドラマ。

スマホで気軽に楽しめる、熱気あふれるライブシーンと心温まるストーリーに注目です。

CTV MID ENJIN「ドラマ『ライブマニア』」の紹介でした。

