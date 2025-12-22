食道がんを公表し闘病のため芸能活動を休止している、お笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明（64）の最新ショットに反響が寄せられている。

【映像】石橋貴明と岡村隆史の最新ショット

2025年4月、YouTubeチャンネルで食道がんであることを公表し、芸能活動の休止を発表した石橋。その後、咽頭がんを併発したことも明かしていた。

10月22日に更新されたXでは、「たくさんのバースデーメッセージをありがとう！大丈夫！元気ですよ！」とファンに向けてメッセージを送っていた。

岡村隆史との笑顔の最新ショットに反響

12月3日には、テレビ番組で共演してから親交があり、母校の後輩でもある元プロ野球選手の杉谷拳士（34）が自身のXに石橋との2ショットを公開。19日にはお笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）がInstagramにピースで笑顔を見せる石橋の姿を披露している。

「ワンフー（ファン）の皆さん。貴さん、元気そうで何よりです」とコメントが添えられ、この姿にファンからは「大好きなおふたりの写真…泣いちゃったよー」「お二人とも、ずっと元気でいてくださいね！」「お顔拝見できてうれしいです。」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）