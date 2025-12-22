生成AIを学ぶ部活動 営業現場で活用へ Mizkan

Mizkanは営業本部で、生成AIを学ぶ社内コミュニティ「わくわくAI探検隊」を始動した。営業本部の社員自らが募集・企画立案・運営までを手掛けるボトムアップの取り組みで、「楽しく・気軽に・ともに学ぶ」をモットーに活動している。

社員が主体となって生成AIを探求し、座学とワークショップを繰り返しながら、業務で生成AIを活用する具体的な方法やヒントを学んでいる。

同社は、営業現場における生成AI活用・探求の部活動として、9月から「わくわくAI探検隊」を始動した。特徴は全国の営業本部社員が対象、営業本部とデジタル推進部の社員による自主企画・運営、営業現場での活用を意識した内容設計、業務時間内の活動――など。勉強会、ワークショップ、社外との交流、Teams上での情報共有を中心に活動している。

7〜8月の仮入部期間に生成AIの基本を体験しながら学び、9月の本入部以降、全国の部員が一堂に会する秋期講習をリアルとオンラインのハイブリッドで実施した。座学からワークショップまで行うプログラムでは、仮入部期間に学んだ内容を発展させ実践的な内容にチャレンジした。

特に盛り上がりを見せたのは「ひなまつりレシピバトルロワイヤル」と題したアイデアセッションで、全国の部員がリアルにつながり、生成AIを駆使して新しい販促企画を次々と提案した。作成したアウトプットは関連部署と連携しながら確認し、店頭で販促物として使用できる方向で進めているという。

同社の営業本部では、2024年度からモデル支店を決め、支店単位で生成AI活用の取り組みを進めてきた。本部全体での活用速度を上げるため、25年度は部活動というかたちで全国の営業社員を巻き込んだ活用に取り組んでいる。社員からボトムアップで企画立案し、部員を手挙げ方式で募集したところ、8割を超える支店・部署から応募があり、最終的な部員数は想定の5倍以上の約70人になった。