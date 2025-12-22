ゲームやSNSに夢中でなかなか勉強しない子どもは、どうやったら自主的に机に向かってくれるようになるのか。ベストセラー作家が、子どもが自走する勉強との向き合い方を解説する。※本稿は、精神科医の樺沢紫苑『勉強脳』（サンマーク出版）の一部を抜粋・編集したものです。

「頭が良い」は

結果にすぎない

成績の良し悪しを決める最大の要因は何だと思いますか？

頭が良いかどうか？違います！

「頭が良い」という表現、私は大嫌いです。「頭が良い」というのは、「成績が良い」という「結果」を別の言葉で表しているだけです。「この子は物凄く頭が良いのに、成績はクラスで最低」という子供がいるでしょうか？ほとんどいないと思います。

知能指数（IQ）というものもありますが、知能指数は訓練によって伸びることが明らかになっていますので、「生まれつき頭が良い子供」というのがいるのかどうかも疑問です。IQは生まれつきの知能ではなく、生まれてからの知的活動の量が強く反映されます。

あなたは「自分は頭が悪い」と思っているかもしれませんが、そんなことを気にする必要は全くないのです。成績の良し悪しは、「頭の良し悪し」では決まりません。

では何で決まるのかというと、勉強が「好き」か「嫌い」か、で決まります。

「成績が良い子供」は勉強が好き、「成績が悪い子供」は勉強が嫌い、という傾向があるはずです。「勉強は大嫌いだけど、成績はクラスでトップ」という子供は、まずいないでしょう。子供なら、勉強よりも遊びのほうが好きですが、「成績が良い子供」は知識を身につける喜び、理解する喜び、試験で高得点をとる喜びを知っています。

