交通警備員はどのくらい稼げる？給料アップする方法は？

交通警備員の平均年収と収入の目安

交通警備員の給料は、雇用形態や働くエリア、現場の種類によって大きく異なります。正社員として働く場合と、アルバイトや派遣で働く場合とでは、月収・年収に差が出ることが一般的です。

たとえば、正社員であれば年収はおよそ300万円前後が目安となります。月収にすると25万円程度で、ボーナスが支給される会社もあります。一方、アルバイトの場合は時給1000円から1200円ほどが相場で、フルタイムで働いても年収で250万円程度にとどまることがあります。

表1に、雇用形態ごとのおおよその収入目安をまとめました。

表1

雇用形態 年収目安 月収・時給の目安 正社員 約300～350万円 月給 約25～30万円 契約社員・派遣 約250～300万円 時給 約1200円前後 アルバイト 約220～260万円 時給 約1000円前後

このように、同じ職種であっても条件によって年収は大きく異なるため、まずは自分がどの形態で働いているのか、どんな現場で働いているのかを客観的に確認することが大切です。



収入に差が出る主な要因とは？

交通警備員の収入に差が出る理由はさまざまですが、主なポイントは「現場の種類」「勤務時間」「雇用形態」「資格の有無」の4つです。

まず、交通誘導の現場が一般道か高速道路かによって、報酬に差があります。高速道路の工事現場は危険性が高いため、警備員の待遇も良く、日当で1500円以上の差が出ることもあります。

また、夜勤や早朝勤務、休日勤務は割増手当が支給されるため、日中のみ勤務するよりも収入が上がりやすくなります。特に深夜帯は、基本給に25％以上の割増がつくこともあり、同じ時間働いても手取り額が増えやすい時間帯です。

加えて、正社員であれば安定した給与が見込め、賞与や昇給も期待できます。アルバイトではシフトに左右されやすく、収入が不安定になりがちです。

さらに、交通誘導警備業務検定などの資格を取得していると、資格手当が支給されるケースがあり、無資格者と比べて数万円程度の差が出ることもあります。こうした資格は会社の昇格・役職にも影響し、結果として年収にも反映されやすくなります。



給料アップを目指すための具体的な方法

交通警備員として収入を上げたい場合、いくつかのポイントを押さえて働くことが重要です。まず、積極的に「夜勤・休日出勤」を希望することで、基本給に加えて割増手当を受け取れるため、月収ベースでの上昇が見込めます。

次に、可能であれば「資格取得」に挑戦することです。交通誘導警備業務検定（2級・1級）などを取得することで、手当の対象となるだけでなく、現場のリーダー的な立場を任される機会も増えます。そうなると、指導料や責任手当が加算されるようになり、収入アップにつながります。

また、「正社員登用」や「直雇用の現場」を探すことも有効です。アルバイトや派遣よりも待遇が安定し、長期的に見ると昇給のチャンスも高まります。特に長く働く意志がある場合は、福利厚生や将来性のある職場に切り替えることで、年収ベースで50万円以上の差が出る可能性もあるのです。

最後に、「危険度の高い現場」への配属も検討できます。高速道路や夜間工事などは、身体的な負担は増えますが、その分報酬も高く設定される傾向にあります。自分の体力や生活リズムに無理がない範囲で選べるとよいでしょう。



稼げる交通警備員になるための働き方

交通警備員として長く安定的に稼ぐためには、働き方にも工夫が必要です。日々の現場での振る舞いや、勤務態度も重要な評価基準になります。例えば、遅刻や欠勤をしない、指示を的確に聞ける、危機管理能力があるといった点は、信頼につながり、結果として「現場を任されやすい人材」となります。

現場の責任者やリーダーに推薦されれば、役職手当や日当アップのチャンスも広がります。資格と勤務姿勢の両方を兼ね備えることが、収入アップにおいて最も重要な要素のひとつです。

また、健康管理も見過ごせない要素です。交通警備は屋外での業務が中心で、猛暑や寒さの中でも勤務が必要な日があります。長く働くためには体力とメンタルのバランスを保つ工夫が欠かせません。年齢に関係なく活躍している方も多いため、定期的な休養や生活リズムの管理も大切にしましょう。



まとめ

交通警備員は、日々の安全を守る大切な仕事です。平均年収は300万円前後とされていますが、働き方次第では年収400万円以上も狙える職種でもあります。給料を上げたいと考えたときは、「夜勤・休日出勤の活用」「資格取得」「雇用形態の見直し」「現場の選定」といった複数の要素を組み合わせることが効果的です。

そして何より大切なのは、「自分に合った働き方」を見つけること。体力面や生活リズム、将来設計に合わせて、無理のない範囲で収入アップを目指すことが、長く安定して働くための近道となります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー