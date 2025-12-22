21日に行われた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」決勝で第21代王者に輝いたお笑いコンビ、たくろうのきむらバンド（35）の家族も、SNSで大喜びした。

たくろうのきむらバンドが自身の兄だとしている、妹が開設しているとみられるアカウントでは、優勝が決まった直後「なんと兄がM−1王者になってしまいました これは夢でしょうか… 皆さま本当に応援ありがとうございました！！！」と歓喜のポスト。地元テレビの密着取材を受けている際、家族らで大喜びしているショート動画も添付し「優勝した瞬間の木村家の様子です（笑）密着の取材も来てますが皆大興奮です」とつづった。

さらに22日朝のポストでは「兄貴 本当におめでとう！！！！！！ 夢見させてくれてありがとう！！！」と改めて祝福した。

また、同じ名前の人が開設している別アカウントでも12月5日の更新で「私の兄貴です！！！M−1決勝行きました！！愛媛のスターになってくれるのを期待してる！！！皆さまどうか応援よろしくお願いいたします！！」と熱い思いをつづっていた。

たくろうは、エバース、ドンデコルテとともに最終決戦に進出。たくろうは審査員9人中8票を獲得する圧勝で、過去最多1万1521組の頂点に立ち、賞金1000万円などを手にした。