【ひらがなクイズ】4つの単語に共通するひらがな2文字は？ 直感で解ける言葉パズル
言葉の並びに隠された共通点を見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
一見難しそうですが、落ち着いて考えるとスッと答えが見えてくる問題です。
□□えん
りょ□□
□□じょう
せん□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「こう」を入れると、正しい日本語になります。
こうえん（公園、公演など）
りょこう（旅行）
こうじょう（工場）
せんこう（線香、選考など）
すべてに共通して自然な言葉になるひらがなは「こう」でした。
ひらがなクイズは、語彙力と発想力を同時に鍛えられるのが魅力ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
