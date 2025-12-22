【ひらがなクイズ】初級レベルの言葉パズルに挑戦！ □に共通して入るひらがなを見つけるだけのシンプル問題。スキマ時間の脳トレにぴったりです。

言葉の並びに隠された共通点を見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

一見難しそうですが、落ち着いて考えるとスッと答えが見えてくる問題です。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなは何でしょうか？

□□えん
りょ□□
□□じょう
せん□□

正解：こう

正解は「こう」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「こう」を入れると、正しい日本語になります。

こうえん（公園、公演など）
りょこう（旅行）
こうじょう（工場）
せんこう（線香、選考など）

すべてに共通して自然な言葉になるひらがなは「こう」でした。

ひらがなクイズは、語彙力と発想力を同時に鍛えられるのが魅力ですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)