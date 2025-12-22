日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3461（+37.0 +1.08%）
ホンダ 1584（+27 +1.73%）
三菱ＵＦＪ 2483（+33.5 +1.37%）
みずほＦＧ 5766（+140 +2.49%）
三井住友ＦＧ 5066（+46 +0.92%）
東京海上 6015（+61 +1.02%）
ＮＴＴ 157（0.0 0.00%）
ＫＤＤＩ 2715（+5.5 +0.20%）
ソフトバンク 217（+0.2 +0.09%）
伊藤忠 9516（+123 +1.31%）
三菱商 3647（+30 +0.83%）
三井物 4580（+48 +1.06%）
武田 4701（+97 +2.11%）
第一三共 3336（+36 +1.09%）
信越化 4837（+49 +1.02%）
日立 5054（+143 +2.91%）
ソニーＧ 4007（+13 +0.33%）
三菱電 4639（+43 +0.94%）
ダイキン 20034（+449 +2.29%）
三菱重 3950（+68 +1.75%）
村田製 3243（+42 +1.31%）
東エレク 32556（+1356 +4.35%）
ＨＯＹＡ 24069（+244 +1.02%）
ＪＴ 5789（+15 +0.26%）
セブン＆アイ 2223（+1.5 +0.07%）
ファストリ 56979（+629 +1.12%）
リクルート 8929（+80 +0.90%）
任天堂 10733（+83 +0.78%）
ソフトバンクＧ 17450（+335 +1.96%）
キーエンス（普通株） 56577（+1137 +2.05%）
