日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3461（+37.0　+1.08%）
ホンダ　1584（+27　+1.73%）
三菱ＵＦＪ　2483（+33.5　+1.37%）
みずほＦＧ　5766（+140　+2.49%）
三井住友ＦＧ　5066（+46　+0.92%）
東京海上　6015（+61　+1.02%）
ＮＴＴ　157（0.0　0.00%）
ＫＤＤＩ　2715（+5.5　+0.20%）
ソフトバンク　217（+0.2　+0.09%）
伊藤忠　9516（+123　+1.31%）
三菱商　3647（+30　+0.83%）
三井物　4580（+48　+1.06%）
武田　4701（+97　+2.11%）
第一三共　3336（+36　+1.09%）
信越化　4837（+49　+1.02%）
日立　5054（+143　+2.91%）
ソニーＧ　4007（+13　+0.33%）
三菱電　4639（+43　+0.94%）
ダイキン　20034（+449　+2.29%）
三菱重　3950（+68　+1.75%）
村田製　3243（+42　+1.31%）
東エレク　32556（+1356　+4.35%）
ＨＯＹＡ　24069（+244　+1.02%）
ＪＴ　5789（+15　+0.26%）
セブン＆アイ　2223（+1.5　+0.07%）
ファストリ　56979（+629　+1.12%）
リクルート　8929（+80　+0.90%）
任天堂　10733（+83　+0.78%）
ソフトバンクＧ　17450（+335　+1.96%）
キーエンス（普通株）　56577（+1137　+2.05%）