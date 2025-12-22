【本日の見通し】円安基調継続へ



ドル円は先週末の海外市場で１５７円台後半まで上昇。日銀金融政策決定会合の植田日銀総裁会見で利上げについての時期など具体的な言及がなく、円売りが広がった。今週はクリスマスウィークで海外勢を中心に取引参加者が年間で最も少なくなる時期だけに、ここからの上値追いには慎重になる可能性が高いが、地合いは堅調なものとなりそう。



ドル円は１５７円台を中心に上値トライのリスクを意識。クリスマス時期に介入が難しいとの思惑が広がればドル買いが強まる可能性もありそう。



ユーロドルは１．１７台を中心とした推移か。上値が重いものの１．１７００割れには慎重。



ポンドドルは１．３３台後半での推移。先週は木曜日に英中銀金融政策会合での利下げが５対４と僅差の決定で、今後の追加利下げが難しいとの思惑が広がったことでポンド買いとなったが、動きは続かず、その後はもみ合いとなっている。



ユーロ円は日銀会合後の円安を受けて１８４円台での推移。史上最高値を超えての上昇が続く。１８５円台トライを意識も、クリスマスウィークでどこまで勢いが出るかは微妙。



ポンド円は２１１円を付ける場面が見られた。こちらも流れはまだ上と見られるが、警戒感もあり、ここからのポンド買いは慎重なものとなりそう。



MINKABUPRESS 山岡



