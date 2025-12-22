東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値157.75　高値157.78　安値155.50

160.80　ハイブレイク
159.29　抵抗2
158.52　抵抗1
157.01　ピボット
156.24　支持1
154.73　支持2
153.96　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1710　高値1.1738　安値1.1703

1.1766　ハイブレイク
1.1752　抵抗2
1.1731　抵抗1
1.1717　ピボット
1.1696　支持1
1.1682　支持2
1.1661　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3379　高値1.3394　安値1.3357

1.3433　ハイブレイク
1.3414　抵抗2
1.3396　抵抗1
1.3377　ピボット
1.3359　支持1
1.3340　支持2
1.3322　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7956　高値0.7962　安値0.7940

0.7987　ハイブレイク
0.7975　抵抗2
0.7965　抵抗1
0.7953　ピボット
0.7943　支持1
0.7931　支持2
0.7921　ローブレイク