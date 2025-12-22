東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値157.75 高値157.78 安値155.50
160.80 ハイブレイク
159.29 抵抗2
158.52 抵抗1
157.01 ピボット
156.24 支持1
154.73 支持2
153.96 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1710 高値1.1738 安値1.1703
1.1766 ハイブレイク
1.1752 抵抗2
1.1731 抵抗1
1.1717 ピボット
1.1696 支持1
1.1682 支持2
1.1661 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3379 高値1.3394 安値1.3357
1.3433 ハイブレイク
1.3414 抵抗2
1.3396 抵抗1
1.3377 ピボット
1.3359 支持1
1.3340 支持2
1.3322 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7956 高値0.7962 安値0.7940
0.7987 ハイブレイク
0.7975 抵抗2
0.7965 抵抗1
0.7953 ピボット
0.7943 支持1
0.7931 支持2
0.7921 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値157.75 高値157.78 安値155.50
160.80 ハイブレイク
159.29 抵抗2
158.52 抵抗1
157.01 ピボット
156.24 支持1
154.73 支持2
153.96 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1710 高値1.1738 安値1.1703
1.1766 ハイブレイク
1.1752 抵抗2
1.1731 抵抗1
1.1717 ピボット
1.1696 支持1
1.1682 支持2
1.1661 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3379 高値1.3394 安値1.3357
1.3433 ハイブレイク
1.3414 抵抗2
1.3396 抵抗1
1.3377 ピボット
1.3359 支持1
1.3340 支持2
1.3322 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7956 高値0.7962 安値0.7940
0.7987 ハイブレイク
0.7975 抵抗2
0.7965 抵抗1
0.7953 ピボット
0.7943 支持1
0.7931 支持2
0.7921 ローブレイク