東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値184.74 高値184.75 安値182.25
188.08 ハイブレイク
186.41 抵抗2
185.58 抵抗1
183.91 ピボット
183.08 支持1
181.41 支持2
180.58 ローブレイク
ポンド円
終値211.10 高値211.10 安値208.06
215.15 ハイブレイク
213.13 抵抗2
212.11 抵抗1
210.09 ピボット
209.07 支持1
207.05 支持2
206.03 ローブレイク
スイス円
終値198.26 高値198.31 安値195.57
201.93 ハイブレイク
200.12 抵抗2
199.19 抵抗1
197.38 ピボット
196.45 支持1
194.64 支持2
193.71 ローブレイク
豪ドル円
終値104.29 高値104.32 安値102.81
106.31 ハイブレイク
105.32 抵抗2
104.80 抵抗1
103.81 ピボット
103.29 支持1
102.30 支持2
101.78 ローブレイク
NZドル円
終値90.85 高値90.85 安値89.73
92.34 ハイブレイク
91.60 抵抗2
91.22 抵抗1
90.48 ピボット
90.10 支持1
89.36 支持2
88.98 ローブレイク
カナダドル円
終値114.31 高値114.46 安値112.86
116.49 ハイブレイク
115.48 抵抗2
114.89 抵抗1
113.88 ピボット
113.29 支持1
112.28 支持2
111.69 ローブレイク
ピボット分析
ユーロ円
終値184.74 高値184.75 安値182.25
188.08 ハイブレイク
186.41 抵抗2
185.58 抵抗1
183.91 ピボット
183.08 支持1
181.41 支持2
180.58 ローブレイク
ポンド円
終値211.10 高値211.10 安値208.06
215.15 ハイブレイク
213.13 抵抗2
212.11 抵抗1
210.09 ピボット
209.07 支持1
207.05 支持2
206.03 ローブレイク
スイス円
終値198.26 高値198.31 安値195.57
201.93 ハイブレイク
200.12 抵抗2
199.19 抵抗1
197.38 ピボット
196.45 支持1
194.64 支持2
193.71 ローブレイク
豪ドル円
終値104.29 高値104.32 安値102.81
106.31 ハイブレイク
105.32 抵抗2
104.80 抵抗1
103.81 ピボット
103.29 支持1
102.30 支持2
101.78 ローブレイク
NZドル円
終値90.85 高値90.85 安値89.73
92.34 ハイブレイク
91.60 抵抗2
91.22 抵抗1
90.48 ピボット
90.10 支持1
89.36 支持2
88.98 ローブレイク
カナダドル円
終値114.31 高値114.46 安値112.86
116.49 ハイブレイク
115.48 抵抗2
114.89 抵抗1
113.88 ピボット
113.29 支持1
112.28 支持2
111.69 ローブレイク