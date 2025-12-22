東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6612 高値0.6625 安値0.6600
0.6650 ハイブレイク
0.6637 抵抗2
0.6625 抵抗1
0.6612 ピボット
0.6600 支持1
0.6587 支持2
0.6575 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5757 高値0.5783 安値0.5736
0.5828 ハイブレイク
0.5806 抵抗2
0.5781 抵抗1
0.5759 ピボット
0.5734 支持1
0.5712 支持2
0.5687 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3802 高値1.3806 安値1.3755
1.3871 ハイブレイク
1.3839 抵抗2
1.3820 抵抗1
1.3788 ピボット
1.3769 支持1
1.3737 支持2
1.3718 ローブレイク
