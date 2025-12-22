東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6612　高値0.6625　安値0.6600

0.6650　ハイブレイク
0.6637　抵抗2
0.6625　抵抗1
0.6612　ピボット
0.6600　支持1
0.6587　支持2
0.6575　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5757　高値0.5783　安値0.5736

0.5828　ハイブレイク
0.5806　抵抗2
0.5781　抵抗1
0.5759　ピボット
0.5734　支持1
0.5712　支持2
0.5687　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3802　高値1.3806　安値1.3755

1.3871　ハイブレイク
1.3839　抵抗2
1.3820　抵抗1
1.3788　ピボット
1.3769　支持1
1.3737　支持2
1.3718　ローブレイク