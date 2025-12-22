イスラエル首相 トランプ米大統領に来年イラン再攻撃の可能性について説明へ イスラエル首相 トランプ米大統領に来年イラン再攻撃の可能性について説明へ

イスラエル首相 トランプ米大統領に来年イラン再攻撃の可能性について説明へ



イラン革命防衛隊によるミサイル演習はイスラエル攻撃の準備の可能性があると、イスラエル政府がトランプ米政権に警告した。アクシオスが報じている。



イラン攻撃の可能性は50%未満だが、単なる演習と断言できない。イランのミサイル能力再構築の兆候は6月以降で最も強いとイスラエル情報筋は語った。



米政府はイランによる攻撃が差し迫っているという兆候は今のところないとしているが、イスラエルのネタニヤフ首相は今月29日にトランプ米大統領と会談する際に、2026年にイランを再び攻撃する可能性について説明する準備を進めている。



中東情勢緊迫化で原油価格は時間外で上昇して始まっている。



東京時間08:02現在

ＮＹ原油先物2 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝56.98（+0.46 +0.81%）

