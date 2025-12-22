国土交通省の事務方トップ・水嶋智（さとる）事務次官が読売新聞の単独インタビューに応じ、西九州新幹線の佐賀県内の「未整備区間」について、佐賀駅を通る新幹線を整備する場合、同駅から佐賀空港への交通アクセス（交通手段）強化に向けた支援を図る考えを示した。

水嶋氏は停滞する協議打開に向け、１０月以降、同県の山口祥義（よしのり）知事と会談を重ねており、２９日にも佐賀県で山口氏と会談すると明かした。（池田寛樹、越村格）

西九州新幹線を巡っては、２０２２年９月に武雄温泉―長崎間（約６６キロ）が開通した。一方、武雄温泉から九州新幹線・新鳥栖までの区間（約５０キロ）については、長崎県と国交省が山陽新幹線などと同じフル規格での整備を目指しているが、佐賀県は約１４００億円以上と試算する財政負担や、在来線の利便性低下を理由に強く反対してきた。

こうした中で、国交省鉄道局の次長や局長などを歴任し、西九州新幹線の整備にも長く携わってきた水嶋氏が７月に次官に就任。水嶋氏は、局面打開に向けて１０月以降、山口氏と３回会談した。直接交渉に乗り出した理由について、「副知事さん以下と鉄道局が話してきたが何年かけても話は煮詰まっていかない。フラストレーションを持ち続けていた」と述べた。山口氏とは総務官僚だった１０年以上前からの知り合いでもあるという。

これまでの会談内容については、「九州北部の交通全体を考える大きな話をしている」と説明した。そのうえで、「山口知事にとっては新幹線だけでなく佐賀空港の活性化が大きな課題だが、現状の佐賀空港の需要では滑走路延伸は厳しい」と指摘した。

佐賀空港は佐賀駅から約１３キロ南に立地し、需要が低迷している。現在の就航便は１日５往復の羽田便などにとどまる。佐賀県は空港活性化を狙い、国に対し、２０００メートルの滑走路を５００メートル延伸する整備を求めているが、実現のめどは立っていない。

水嶋氏は佐賀空港の現状を踏まえたうえで、佐賀駅を通るルートの新幹線が実現すれば博多―佐賀駅間が約２０分となるため、「高速交通（新幹線）と合わせて、佐賀駅やＳＡＧＡアリーナと佐賀空港までを結ぶ市の『南北軸』となる公共交通ができれば、人流・物流の新たな需要が生まれて佐賀空港は活性化していく」との見解を示した。

佐賀県も南北の交通強化には前向きだ。水嶋氏はその交通手段に関して「地元で議論されるべきだが、国はいろんな形で補助・支援ができる。全面的に協力する」とした。さらに「新幹線と南北軸を整備すれば、佐賀空港は混雑する福岡空港の補完的な役割も担えるようになる。九州北部全体の交通を一緒に考えていく中で滑走路延伸のチャンスも出てくる」と力説した。

国交省の次官は毎年交代している。自身の退任までに未整備区間の整備に向けた道筋を付けることについて、「すごく意識している」とも語った水嶋氏。双方が歩み寄れるか、今後の協議が注目される。