■バレーボール 世界クラブ選手権 決勝 ペルージャ 3ー0 大阪ブルテオン（日本時間22日、ブラジル）

バレーボールのクラブナンバー1決定戦“世界クラブ選手権”決勝で 日本代表キャプテン石川祐希（30）の所属するイタリア・セリエAのシル・スーサ・ヴィム・ペルージャと、日本の大阪ブルテオンが対戦。大阪Bはセットカウント0ー3（20−25、21−25、27−29）で敗れ準優勝となった。

第1セット、ペルージャに先行を許した大阪Bは、M.ロペス（28）のサービスエースや西田有志（25）のバックアタックなど3連続得点で10−10の同点に追いつく。しかし終盤、相手の高さのあるブロックにロペスが連続で止められ4連続得点を許す。西田のフェイントなどで食らいつくが、サーブミスも重なり、20−25で第1セットを落とした。

第2セットは一進一退の攻防が続き、僅差のまま終盤へ。19ー21と2点を追いかける場面でブルテオンのサーブはアウト。ペルージャに強烈なスパイクも決められるなど、21−25で第2セットも失った。

第3セットは、西田のフェイントにエバダデン ラリー（25）の速攻やブロックなどで9−4とリード。しかし徐々に点差を詰められ22−21と1点差に詰め寄られる。そして試合はデュースに突入。大阪Bは最後まで粘りを見せたが、ペルージャに逆転され、27−29でこのセットも落とし、0−3のストレート負けとなった。