今回は、自分勝手すぎる夫との離婚を決意したエピソードを紹介します。

単身赴任から帰ってきたと思ったら…

「夫は元々自分勝手な人でしたが、子供が生まれてからそれがさらに悪化。2人目の妊活を一緒に頑張ろうと相談していたのに、急に『単身赴任することになったから』と言い、逃げるように家を出て行きました。

そして子供が年長になり、夫は単身赴任先から戻ってきましたが、今度は『マイホームが欲しい』と急に言い出し、困惑……。で、ある日『もう家買ったから』と言ってきて、勝手に契約まで済ませてきたんです。でも買った家はすごく不便な場所で……。もうこんな夫とはやっていけないと思い、離婚することにしました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ この女性は、夫の自分勝手すぎる行動に、「この人とはいくら話し合っても無駄だ」と思ったそうです。にしても単身赴任や家の購入など、大きな決断を妻にまったく相談せずに決めるなんて、妻としては許しがたいですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。