本日12月22日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「2025年末 個人的重大ニュースを聞いてみた件」「夜ふかし的重大ニュース」「2026年の良純の年賀状が決まった件」を予定している。

「2025年末 個人的重大ニュースを聞いてみた件」では、街行く人々に自分自身の身に起こった今年の重大ニュースについてインタビュー。親族のご主人がなくなったという東京・錦糸町のお母さんはどうやって励ましたのか？東京・蒲田で出会った今年上京したという女性、蒲田で働いている衝撃的過ぎる理由とは？さらに、夏にインタビューに答えてくれた15歳ギャルが全く違う姿で登場！一体何があった!?

「夜ふかし的重大ニュース」では、これまで番組に登場してくれた記憶に残るキャラの方々に起こった今年の重大ニュースを調査。昔のドラえもんの声にそっくりな木村さんは喫茶店を開業！天才プログラマー少年は新作ゲームを制作！さらに、10年前に初登場した通称“クソ出っ歯”さんの人生に起こった大きな転機とは!?

「2026年の良純の年賀状が決まった件」では、独特の写真が毎年恒例となっている石原良純の年賀状、その来年の写真を決定すべく、良純本人がスタジオに登場！これまでの写真を振り返りつつ、選ばれた今年の写真とは？

さらに“良純がやりたいこと”をかなえるということで、今回は“南京玉すだれ”に挑戦！先生について特訓したその成果は？10数年前に放送された良純の衝撃的な趣味も再び飛び出す!?