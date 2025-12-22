俳優の谷原章介（53）が22日、MCを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。大リーグのホワイトソックスが21日（日本時間22日）、ヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（25）と契約合意したと発表したことに言及した。

村上の契約期間は2年で、総額3400万ドル（約53億7200万円）。背番号は「5」。会見は22日（同23日）に本拠地レート・フィールド内で行われる予定になっている。

谷原は「ホワイトソックスは今まで高津監督とか井口さんとか所属している。井口さんは所属した年、80数年ぶりにワールドチャンピオンになっているんですよ。村上選手がまたワールドシリーズチャンピオンに輝かせてくれるかもしれない」と話した。

これにカズレーザーが「ということは、大谷さんと戦ったりするってこと？」と聞くと、谷原は「あり得ますよ。大谷さんを打ち破って、打ち砕いてのワールドチャンピオン」ときっぱり。佐々木恭子アナウンサーの「どっちを応援していいか分からなくなる」に、谷原は「どっちも応援しましょう。勝ち馬に乗っていきたいと思います」とコメントしていた。