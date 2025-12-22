◇バレーボール 世界クラブ選手権（２１日、ブラジル・ギリェルメパラエンセアリーナ）

クラブ世界一を決める大会の準決勝が行われ、アジア２位で日本の大同生命ＳＶリーグの大阪ブルテオン（Ｂ）が、欧州ＣＬ王者でイタリア１部セリエＡの強豪・ペルージャにセットカウント０―３（２０―２５、２１―２５、２７―２９）で敗れ、日本のクラブ初の世界一には一歩届かず２位となった。ペルージャは２２年、２３年に続く３度目の世界一に立った。

第１セット（Ｓ）は、日本代表オポジットで大阪Ｂの主将・西田有志、対角にフランス出身のセッター・ブリザール、アウトサイドヒッター（ＯＨ）キューバ出身のＭ・ロペス、富田将馬、ミドルブロッカー（ＭＢ）は中国出身の彭世坤、エバデダン・ラリー、リベロに山本智大が先発した。ペルージャの石川祐希はベンチスタート。大阪Ｂは西田のライトから緩急をつけた攻撃などで過去２勝のペルージャに食らいついたが、中盤に「ブロックデビル」と呼ばれるペルージャのブロックがさく裂。大阪Ｂは連続失点で離され、相手にセットを先取された。

第２Ｓの先発も同じ布陣で挑んだ。序盤からリードされる展開が続いた中、日本代表で２００センチの若きＯＨ甲斐優斗が、途中から起用され、後衛中央からのバックアタックが効果的に決まった。西田のブロックをかわす多彩な攻撃も決まったが、このセットも中盤以降に離されて連取された。

第３Ｓは甲斐を起用し、大阪Ｂが先に流れをつかんだ。５―３からＭＢエバデダンがペルージャのＯＨプロトニツキのスパイクをブロックでシャットアウト。さらにセッター・ジャンネリのツー攻撃にも反応し、ブロック得点。ロペスのバックアタックも決まり、一時、５点差にリードを広げた。

エバデダンの速攻、拾って、つないで長いラリーを制するなど徐々に会場の雰囲気を味方につけると、ロペスのバックアタックで２４―２２と先にセットポイント（Ｐ）を握った。３度目のセットＰをしのがれ、２６―２５からペルージャのＭＢロセルの速攻などで逆転された。最後はサーブレシーブを崩され、相手セッター・ジャンネリのツーアタックで勝負を決められた。

アジア代表として今大会に臨んできた大阪Ｂ。予選ラウンドはペルージャにフルセットで及ばず唯一の黒星を喫したが、２０日の準決勝でもポーランドのザビエルチェをストレートで圧倒し、日本のクラブ史上初の決勝に進出していた。世界一にはあと一歩届かなかったが、２３年銅のサントリーを超える銀メダル獲得と好成績で終えた。

◆大阪Ｂの今大会成績

▽予選ラウンド

３―０ クルゼイロ（ブラジル）

２―３ ペルージャ（イタリア）

３―０ スウェリー（リビア）

▽準決勝

３―０ ザビエルチェ（ポーランド）