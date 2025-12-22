朝ドラ「ばけばけ」“ヲトキさん”と実際に結婚！？松江中の生徒 小谷春夫のモデル、藤崎八三郎の生涯

朝ドラ「ばけばけ」には、多くの魅力的な人物が登場します。

登場人物の多くが実在した人物をモデルにしていました。小谷春夫のモデル・藤崎八三郎もその1人。

以前の記事で、小谷春夫のモデルとなった、のちに英文学者となる大谷正信を紹介しましたが、

朝ドラ「ばけばけ」史実でトキとの関係は？松江中の生徒 小谷春夫のモデル、小泉八雲の愛弟子・大谷正信の生涯

実は春夫にはもう一人、モデルとされる人物がいるのです。本記事で紹介する藤崎八三郎は、松江尋常中学校でラフカディオ・ハーンに師事。英語力での薫陶を受けて新たな世界へ羽ばたきます。

八三郎はどのような人物だったのか。どのように生き、何を感じて過ごしたのでしょうか。

藤崎八三郎の生涯を見ていきましょう。

八雲の「最も記憶に残る」教え子

藤崎八三郎とは一体何者だったのでしょうか。

実は彼の生年も明らかになっていません。しかしのちの高等学校進学年齢及び没年から逆算して、生年は明治8（1875）年前後と推定されます。

八三郎が最初に名乗っていたのは小豆沢という名字でした。

松江で小豆沢といえば、最初に思い浮かぶのが江戸時代には松江藩の御用商人を務めていたほどの富裕な商家です。同家は松江の末次苧町で金融業を営み、大変な隆盛ぶりで知られていました。

当時の松江尋常中学校に入学できる生徒は、富裕な家や優れた学識を兼ね備えた人物がほとんどです。

八三郎が小豆沢家と関係があった可能性は非常に高いと思われます。

明治23（1890）年、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）が来日。松江の島根県尋常中学校の英語講師として赴任します。

当時の八三郎の年齢は推定で14歳前後。修学年齢であると仮定すると、ここで出会っていたようです。

八雲は自身の随筆「英語教師の日記から」で、八三郎について触れていました。

曰く彼を「今後わたくしの記憶に最も長く明白に残るだろうと思う」と言及。非常に親しい関係を築いていたことがわかります。

小泉八雲。八三郎は生涯の師として、その人柄を敬慕した。

八雲は1年3ヶ月の松江滞在ののち、今度は熊本県に赴任。その後も八三郎と文通は続いてゆきました。

八三郎は、特に八雲の執筆資料の収集や提供において奔走。その後発表される『家庭の祭壇』や『英語教師の日記から』につながることとなりました。

エリートコースを捨てて第五高等学校を退学！陸軍士官学校へ入学

やがて八三郎に進路の選択の時が訪れます。

明治27（1894）年12月、八三郎は志願兵として入営。翌明治28（1895）年9月には松江尋熊本県の第五高等学校へ入学しますが、入営中のため登校できませんでした。

同年、神戸に赴任していた小泉八雲は「小豆沢八三郎」宛てに手紙を送信。そこには「藤崎中尉夫妻」と記載されていました。

この前後には、八三郎が結婚していたこと、そして陸軍中尉という要職にあったことがわかります。

そして特筆すべきことに、八三郎の妻の名前がヲトキさんと言われています。

ドラマをみている方はお分かりでしょうが、ヒロインの名前と同じなのです。小谷春夫の片思いは、これをモデルにしたようです。

明治29（1896）年、結局第五高等学校を退学。八三郎は陸軍士官学校へと進み、職業軍人としての道を歩むこととなりました。

この前後、八三郎は小豆沢家から藤崎家の養子となって改姓。藤崎八三郎と名乗っています。

八三郎はその後も順調に昇進して陸軍大佐にまで上り詰めます。

陸軍士官学校。陸軍将校を養成するために設けられた。

続いていた八雲との交流と晩年

立場と環境が違いながらも、八雲との交流は続いていました。

明治30（1897）年夏、八三郎は八雲とともに富士山に登山。のちの八雲作品（『東の国から』／「富士の山」等）に結びつく重要な外遊でした。

八雲との同行は展覧会図録や研究論文にも記載。同行者名に藤崎（旧姓小豆沢）と明記されることが多く、師弟の結びつきを示していました。

しかし密接な師弟の時間は、やがて終わりを迎えます。

明治37（1904）年2月、八三郎は日露戦争に際して満州に出征。同年の9月26日に、師である小泉八雲が病没しています。

死の間際に八雲は八三郎からの頼りに返書を認めていたと伝わります。これが絶筆となり、現存する手紙は小泉八雲記念館に収蔵されています。

八雲の生涯の幕引きに、松江の教え子であった藤崎の名が刻まれている事実は、二人の往還の深さを雄弁に物語ります。

その後も、八三郎は軍人としての道を歩みつつ、回想記「小泉八雲先生の追憶」を寄せるなどしていました。

やがて八三郎の軍人としての人生にも、終わりが訪れます。

昭和20（1945）年8月、日本は終戦。陸軍大佐であった八三郎も生きて日本に帰国していました。

終戦から数年後の昭和26（1951）年、八三郎はこの世を去ったと伝わります。享年76。

商人の子として生まれ、学識豊かな将来を夢見みて、小泉八雲の教え子として歩み、軍人としての生き方を貫いた生涯でした。

富士山。八三郎と八雲が共に登った。師弟の濃密な時間は著作として後世に残った。

※関連記事：