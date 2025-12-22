グループBTS（防弾少年団）のリーダー、RMが所属事務所HYBE（ハイブ）に対して不満をにじませた。

21日、BTSはファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」でライブ配信を行い、この場でRMは「僕たちの会社が僕たちに、もう少し愛情を持ってくれたらいいなと思う」と語った。

こうした発言は、BTSの活動再開が遅れている理由を説明する中で出た言葉だ。RMは来年のBTSの活動について言及し、「2026年はBTSの年にしよう。本当に大きなことが待っている」と話した。続いてJ-HOPE（ジェイホープ）が「もう2025年が終わったなんて信じられない」と言い、Jimin（ジミン）は「この時期が一番つらい」と語った。するとRMは「会社が僕たちに、もう少し愛情を持ち、もう少し支えてくれたらいい」と語った。

RMはこれに先立つ16日のライブ配信でも、「2025年がもううんざりするほど嫌だ」「早くカムバックしたくてたまらない。今回の年末は本当に嫌だ」と語っていた。さらに「どれほど準備が進んでいるのかは言えないが、会社はいつカムバック日を発表するのか。HYBEには、できるだけ早く発表してほしい」と述べ、HYBEを批判した。

RMはチームを続けるべきかどうかについても、多く悩んだと打ち明けた。RMは配信で「解散する方がいいのか、チームを中断するのが正しいのか、何万回も悩んだ」としながらも、「それでもチームを続けている理由は、メンバー同士の愛情と、ファンの皆さんへの愛と尊重のためだ」と語った。

RMはまた、「周囲から『なぜ2025年下半期をそのまま過ごしたのか、なぜ何もしなかったのか』という声を多く聞く」とし、「僕たちも時間を無駄にしたくなかったし、僕自身も除隊後はたくさん活動したかった」と語った。さらに「下半期に活動しないことにしたのには理由があったが、そのすべてを僕が話す権限はない」として、無力感もにじませた。

続けてRMは、「最後のコンサートが2022年10月だったから、公演の空白期間は3年を超えた。ステージに立ちたい気持ちは当然本心だ」としつつも、「時間が経つにつれて多くのことが変わり、その分準備が必要だ。個人的には負担もかなり大きく、準備ばかりが続く状況がもどかしいのも事実だ」と打ち明けた。

一方、BTSは2013年6月のデビュー以降、HYBEとの契約関係を維持してきた。2023年9月には2度目の再契約を結んだ。6月にSUGA（シュガ）が除隊し、BTSメンバー全員が兵役を終えた。