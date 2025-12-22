フジ、新年『ドリフに大挑戦』史上初の試みも…出演者一挙発表 亀梨和也、Snow Man・深澤辰哉＆宮舘涼太＆向井康二ら【一覧】
フジテレビは22日、来年1月8日に『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』(後7：00〜9：54）を放送すると発表した。
【場面カット】『ドリフに大挑戦』津田健次郎のコントシーン
“ドリフを愛してやまない芸能人たち”が大集結し、ザ・ドリフターズのメンバーとともにおなじみコントに挑戦していく爆笑バラエティー番組。2021年9月の第1弾後、多くのドリフ大好き芸能人が加わり、脈々と“ドリフの世界観”を受け継いできた。
今回は、番組史上初の試みとして、実際の小学校へ出張し、子どもたちを前にした 公開コントにも挑戦。教室や体育館を舞台に、ドリフならではの王道コントが繰り広げられる。
橋本環奈、津田健次郎、小手伸也がドリフ初登場するほか、前回に続き亀梨和也、Snow Man（深澤辰哉、宮舘涼太、向井康二）、松尾駿＆長田庄平（チョコレートプラネット）や初参戦のあんり（ぼる塾）らが出演し、ドリフワールドをさらに盛り上げていく。
■『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』
1月8日（木）午後7時〜9時54分
出演者
加藤茶・高木ブー（ザ・ドリフターズ）
安藤なつ（メイプル超合金）・あんり（ぼる塾）・飯塚悟志（東京03）・狩野英孝・亀梨和也・賀屋壮也（かが屋）・劇団ひとり・小手伸也・澤部佑（ハライチ）・柴田英嗣（アンタッチャブル）・Snow Man（深澤辰哉、宮舘涼太、向井康二）・辰巳ゆうと・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）・塚地武雅（ドランクドラゴン）・津田健次郎・永尾柚乃・橋本環奈・長谷川雅紀（錦鯉）・肥後克広（ダチョウ倶楽部）・FRUITS ZIPPER（櫻井優衣、鎮西寿々歌）・ももいろクローバーZ（百田夏菜子、佐々木彩夏、玉井詩織、高城れに）・森田哲矢（さらば青春の光） ※五十音順
