橋本環奈、人生初のコント挑戦 ドリフの王道コントで妻役…「私ってダメな女ね」【コメント】
俳優の橋本環奈が、フジテレビ系で来年1月8日放送の『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』（後7：00〜9：54）で、コント初挑戦することが22日、発表された。
【場面カット】橋本環奈＆アンタッチャブル柴田の夫婦コント
同番組は“ドリフを愛してやまない芸能人たち”が大集結し、ザ・ドリフターズのメンバーとともにおなじみコントに挑戦していく爆笑バラエティー番組。2021年9月の第1弾以来、多くのドリフ大好き芸能人が加わり、脈々と“ドリフの世界観”を受け継いできた。
今回は、番組史上初の試みとして、実際の小学校へ出張し、子どもたちを前にした公開コントにも挑戦。教室や体育館を舞台に、ドリフならではの王道コントが繰り広げられる。
橋本は、ドリフの王道夫婦コント「私ってダメな女ね」で、これまで数々の名俳優が演じてきた“妻役”を演じる。舞台は、夫婦の日常を切り取ったおなじみの設定。どこか自信なさげで、つい「私ってダメな女ね」とこぼしてしまう妻と、そんな妻に振り回される夫・柴田英嗣（アンタッチャブル）との掛け合いが、じわじわと笑いを積み上げていく。シリアスからコメディーまで幅広い役柄を演じてきた橋本だが、今回が“コント”初挑戦。繊細な表情と確かな演技力で、コントならではの“間”や“空気感”を丁寧に表現する。
■橋本環奈 コメント
――『ドリフに大挑戦』初出演が決まった際の感想・意気込み
「本当にびっくりしました。誰もが知っているドリフの世界に自分が飛び込めるんだと思うと、すごくワクワクしましたし、とても楽しみでした。コントは今回が初めてだったので不安もありましたが、挑戦できること自体がうれしかったです」
――今回、ドリフの名作コントをやってみていかがでしたか？
「本番はあっという間でしたが、やっている側でも面白くて、とにかく楽しかったです。ドラマや映画とは全く違う独特の緊張感があって、空気感も最初はつかめなかったのですが、一回しで最初から最後までやるところが舞台のようで新鮮でした。正解が分からない中で、まずは楽しもうと思いながら演じていました」
――コントの見どころについて
「昭和の家庭を描いた王道のコントで、テンポの良い掛け合いがすごく魅力的だと思います。私が演じた妻は、すごく悲観的で“ダメダメなのよ”というタイプなのですが、柴田さん（アンタッチャブル）とご一緒する中で、私自身も笑いをこらえるのが大変でした。視聴者の方にも楽しんでいただけたら嬉しいです！」
――2026年をどんな年にしたいですか
「2026年は1月12日から月9ドラマ『ヤンドク！』が始まるので、それ自体が私にとって大きな挑戦になります。いいスタートを切って、最後まで走り切れるように頑張りたいです！」
■『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』
放送日時：1月8日（木）午後7時〜9時54分
出演者
加藤茶・高木ブー（ザ・ドリフターズ）
安藤なつ（メイプル超合金）・あんり（ぼる塾）・飯塚悟志（東京03）・狩野英孝・亀梨和也・賀屋壮也（かが屋）・劇団ひとり・小手伸也・澤部佑（ハライチ）・柴田英嗣（アンタッチャブル）・Snow Man（深澤辰哉、宮舘涼太、向井康二）・辰巳ゆうと・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）・塚地武雅（ドランクドラゴン）・津田健次郎・永尾柚乃・橋本環奈・長谷川雅紀（錦鯉）・肥後克広（ダチョウ倶楽部）・FRUITS ZIPPER（櫻井優衣、鎮西寿々歌）・ももいろクローバーZ（百田夏菜子、佐々木彩夏、玉井詩織、高城れに）・森田哲矢（さらば青春の光） ※五十音順
