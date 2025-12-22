津田健次郎、コント初挑戦 『ドリフに大挑戦』低音ボイス＆抑制の効いたリアクション【コメント】
声優・俳優の津田健次郎が、フジテレビ系で来年1月8日に『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』（後7：00〜9：54）で、コントに初挑戦する。
同番組は“ドリフを愛してやまない芸能人たち”が大集結し、ザ・ドリフターズのメンバーとともにおなじみコントに挑戦していく爆笑バラエティー番組。2021年9月の第1弾以来、多くのドリフ大好き芸能人が加わり、脈々と“ドリフの世界観”を受け継いできた。
今回は、番組史上初の試みとして、実際の小学校へ出張し、子どもたちを前にした公開コントにも挑戦。教室や体育館を舞台に、ドリフならではの王道コントが繰り広げられる。
津田は、酒場を舞台に繰り広げられるコント「泣いている女」で物静かに酒を飲む男役を演じる。次第に騒動へと巻き込まれ、コント後半には思わぬ展開が待ち受ける。
また、亀梨和也、劇団ひとりと共演するコント「どっちにつくんだ」にも出演。津田ならではの低音ボイスと抑制の効いたリアクションが絶妙なアクセントで掛け合いを披露。さらに、コント「かぐや姫」ではナレーションも担当。物語を語る声として作品全体を支え、コントとはまた違った一面を見せる。
■津田健次郎 コメント
――『ドリフに大挑戦』初出演が決まった際の感想・意気込み
「正直、少し緊張しました。ドリフの名作コントを演じるというのは、やはり荷が重いなと感じましたし、コント自体も普段あまりやる機会がないので、いつもとは違う挑戦でした。ただ、その分しっかり向き合って臨みたいと思いました」
――今回、ドリフの名作コントをやってみていかがでしたか？
「共演者のみなさんと一緒に、本当に楽しくやらせていただきました。柴田さん（アンタッチャブル）とご一緒したシーンはかなり激しめで、見ている方もハラハラする展開だったと思いますが、現場としてはとても楽しい時間でした。普段演じる役柄とはまた違う感覚で、新鮮でしたね」
――2026年をどんな年にしたいですか
「2026年は、1月14日から水10ドラマ『ラムネモンキー』も始まりますし、楽しく元気に、面白いことをたくさん届けられる年にしたいと思っています。いろいろなことに前向きに取り組んでいけたらうれしいですね」
■『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』
放送日時：1月8日（木）午後7時〜9時54分
出演者
加藤茶・高木ブー（ザ・ドリフターズ）
安藤なつ（メイプル超合金）・あんり（ぼる塾）・飯塚悟志（東京03）・狩野英孝・亀梨和也・賀屋壮也（かが屋）・劇団ひとり・小手伸也・澤部佑（ハライチ）・柴田英嗣（アンタッチャブル）・Snow Man（深澤辰哉、宮舘涼太、向井康二）・辰巳ゆうと・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）・塚地武雅（ドランクドラゴン）・津田健次郎・永尾柚乃・橋本環奈・長谷川雅紀（錦鯉）・肥後克広（ダチョウ倶楽部）・FRUITS ZIPPER（櫻井優衣、鎮西寿々歌）・ももいろクローバーZ（百田夏菜子、佐々木彩夏、玉井詩織、高城れに）・森田哲矢（さらば青春の光） ※五十音順
