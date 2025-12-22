顔が一気にこなれる！最短垢抜けプチプラコスメ7選
キャンメイク モイストプリズムプライマー（03 ペールブルー）
キャンメイク モイストプリズムプライマー（03 ペールブルー）／990円（税込）
くすみをふんわり飛ばして、アイドルのような透明感を引き出してくれるブルー下地。
高輝度パール配合で、肌になじむと内側から自然に発光しているような雰囲気になり、塗った瞬間から一気に垢抜け顔に♡
ファンデなしでもキレイに見える仕上がりもうれしい！
2aN デュアルライナー（05 ポッピングベリー）
2aN デュアルライナー（05 ポッピングベリー）／1,530円（税込）
3mmのスリムライナーと5mmのパールライナーで、ふっくらとした涙袋を演出できる2in1ライナー。
05番のくすみベリーカラーが絶妙で、目元に仕込むだけで大人っぽい洒落感がアップ！
スルスル描きやすいのにキープ力が高く、夜まで崩れにくいのも◎。
エテュセ ラスティング リキッドライナー a（06 チェリーブラック）
エテュセ ラスティング リキッドライナー a（06 チェリーブラック）／1,760円（税込）
黒でも茶でもない、赤みを忍ばせたチェリーブラックがこなれ感の決め手！
フレームを強調しつつもほどよい血色感で目元を優しく見せてくれるため、引くだけで抜け感のある印象に。
濃くなりすぎず、ひと筆でお洒落度が上がる神カラーです♡
デイジードール パウダー ブラッシュ ブルーム（02 ホロヨイチェリー）
デイジードール パウダー ブラッシュ ブルーム（02 ホロヨイチェリー）／1,650円（税込）
ぽわっと上気したような血色感をプラスできるチーク。
細かなパールが光を拾って肌をキレイに見せてくれるうえに、頬の丸みも自然に引き立ててくれるので小顔見えまで！
ナチュラルなのに、洒落感のある整った血色感が欲しい人にぴったり♡
ハナバイヒンス シャインハイライターバーム（02 ロージー）
ハナバイヒンス シャインハイライターバーム（02 ロージー）／990円（税込）
透明感のある発色とさりげないラメで、いつものメイクにときめきを与えるバームハイライター。
頬骨や鼻筋に仕込むだけで、顔の立体感が見違えるほどアップ！
とろけるような質感なのにべたつかず、自然な光の集まり方で美肌見えします♡
オペラ グロウリップティント（310 ティーブラウン）
オペラ グロウリップティント（310 ティーブラウン）／1,980円（税込）
モカムースメイクにもマッチするトレンドのこなれブラウン。
塗るだけでオシャレ顔に寄せられるのに、ちゅるっとしたツヤで重たくならずに洒落たムードを作ってくれるのが最高♡
どんなメイクにも合わせやすい万能カラーなので、一本持っておくと便利！
キャンディドール モイスチャーリップスティックP（10 ピーチジャムグロウ）
キャンディドール モイスチャーリップスティックP（10 ピーチジャムグロウ）／1,650円（税込）
透けツヤ質感と桃ピンクカラーがとっても可愛い♡
ピーチジャムのようなみずみずしい色づきで、顔色がパッと明るくなるのに幼くならないバランスがすごい！
単色でもいつものリップに重ねても垢抜けられる、今っぽい盛れリップです。
どれもメイクに取り入れるだけで、雰囲気がガラリと変わる垢抜けアイテムばかり！時間がない日でも、これさえ使えばこなれる！という安心感があるのが魅力です♡
全てプチプラで挑戦しやすいので、気になったものからぜひ試してみてくださいね。