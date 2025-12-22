開けたら想像を裏切られた…！100均の真っ黒なビーズの正体とは…？

ダイソーをパトロールしていると、掃除グッズ売り場で真っ黒なビーズが入った芳香剤を発見しました。炭の香りとのことで、一体どんなニオイが…と身構えていましたが、実際に嗅いでみると、お香のようなパウダーな香りが！想像よりも高級感のある香りとボトルデザインだったので、リピ買い確定♡必見ですよ♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：お部屋の芳香剤（ビーズタイプ、炭の香り）

価格：￥110（税込）

内容量：150g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480719962

これはリピしたい！ダイソーで買える真っ黒な芳香剤をチェック

ダイソーをパトロールしていると、掃除グッズ売り場で気になる商品を発見。その名も『お部屋の芳香剤（ビーズタイプ、炭の香り）』。お値段は￥110（税込）です。

室内やトイレなどに使える芳香剤で、内容量は約150g。成分は高分子吸収材、界面活性剤、香料です。使用期間は約45日ですが、使用状況によって異なるようです。目安として、ビーズが小さくなったら交換します。

パッケージをはがすとこんな感じに。高級なブランデーのような特徴的なボトルに、真っ黒なビーズがびっしり入っています。

使い方はキャップを外し、中身がこぼれないように内ブタのアルミシールをはがします。あとは平らな場所に設置するだけ。

炭の香りということで、墨汁のようなニオイかと身構えていましたが…実際はお寺を連想するようなお香っぽい香り。パウダリーで落ち着く雰囲気なので、良い意味で想像を裏切られました！

ふわっと感じる香りの虜に♡ダイソーの『お部屋の芳香剤（ビーズタイプ、炭の香り）』

そこまで香りは広がりませんが、顔を近づけるとふわっと香ってきます。この香りだけでもリピ買いしたくなるほどお気に入りです。

高級感のある香りとボトルデザインですが、キャップ部分だけが白くてややチープな印象。筆者的にはちょっと気になるので、目の粗い布などで覆ってアレンジしてみようと思います。

今回はダイソーの『お部屋の芳香剤（ビーズタイプ、炭の香り）』をご紹介しました。

真っ黒なビーズからは予想できないほど、ほっとする香りが魅力のアイテム。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。