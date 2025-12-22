「守りたい、この笑顔」突っ込みどころ満載な100均のポーチ型マスコット

ダイソーをパトロールしていると、お寿司の形をしたゆる可愛いポーチ型マスコットを発見しました。ふわふわのシャリにちょこんっと乗ったネタがなんともキュートで、気が付いたらレジに持って行っていました。小物入れにもなるアイテムですが、旅行カバンの目印にピッタリな存在感がGOOD。詳しくレビューしていきます♪

商品情報

商品名：寿司ポーチ（まぐろ、えび、たまご）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480906898

一目惚れ待ったなし！ダイソーでおもしろかわいいポーチを発見♡

ダイソーでお買い物をしていると、思わず突っ込みたくなるデザインのポーチ型マスコットを発見しました。今回ご紹介するのは、その名も『寿司ポーチ（まぐろ、えび、たまご）』。筆者はまぐろのデザインをGETしてきました。お値段は￥330（税込）です。

大きすぎるシャリと、ちょこんっと申し訳程度に乗っかっているまぐろのアンバランスさがたまりませんよね。

ポーチを横から見ると、純粋無垢なにっこりフェイスが。なんだか守りたくなる笑顔で、どこか憎めないまぐろのお寿司です。

小物入れやバッグの目印に！ダイソーの『寿司ポーチ（まぐろ、えび、たまご）』

ふわふわのシャリの部分にチャックが付いており、ちょっとした小物入れに使えるアイテム。試しにリップを入れるとこんな感じになりました。いつも持ち歩いているコスメや、常備薬などの収納にも良さそうですね。

ボールチェーンが付いているので、こんな風にカバンに取り付けることも可能です。存在感があるので、旅行カバンの目印にも良さそう。周りの人からも「なにそれ！」「どこで買ったの！？」と、話題になっちゃうかもしれませんね♪

今回はダイソーの『寿司ポーチ（まぐろ、えび、たまご）』をご紹介しました。

ボア生地で表現されたシャリに、光沢感のあるなめらかな起毛生地で作られたネタ。意外と凝った作りになっていて、￥330（税込）なのも納得のクオリティです。突っ込みどころ満載ですが、なんともゆるくて可愛いデザインに癒されてしまうこと間違いなし。小物入れや目印のマスコットとしても使いやすいので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。