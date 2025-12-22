SNSで話題の薄〜い名品！ストック問題が一気に解決する100均お掃除グッズ

お掃除グッズって、まとめ買いすると収納スペースを圧迫しがちですよね。SNSで話題になっているセリアのバススポンジは、真空パックの個包装で驚くほどの薄さがポイント！ストック問題が解決するのはもちろん、水切れも泡立ちもよくてしっかり使える実力派なんです。実際の使用感を詳しくレビューしていきますね。

商品情報

商品名：真空パック バススポンジ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：16×8×4cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4968951221560

SNSで話題！薄すぎて驚くセリアの真空パックバススポンジ

SNSで「薄すぎるのにちゃんと使える！」と話題になっている、セリアの真空パック バススポンジ。

その名の通り、バススポンジが真空パックの個包装になっていて、見た目は驚くほどぺったんこ。2枚セットで税込110円という手に取りやすさも魅力です。

かさばりがちな掃除グッズですが、これなら引き出しや棚のすき間にもすっと収まり、ストック問題が一気に解決。

開封すると空気を含んでふんわり膨らむ仕組みで、開封前後を比べると厚みの違いは一目瞭然です。

基本的には袋から出すだけで膨らみますが、開封しただけだと「膨らみがいまいち…」と感じることも。

そんなときは、約40度のお湯につけるのがおすすめ。しばらく浸すと空気を含みやすくなり、ふんわりとしたスポンジに変化します。

実際に使ってみた！やわらかくて泡立ち・水切れも◎

実際に使ってみると、粗目の無膜スポンジならではのやわらかさが好印象！

空気をたっぷり含むので泡立ちがよく、少量の洗剤でもしっかり泡立ちます。

やわらかい素材なので、傷がつきやすいプラスチック製のバスチェアや洗面器も安心して洗えるのがうれしいポイント。さらに、シャワーのような筒状アイテムも包み込むように洗えて、細かい部分まで届きやすいと感じました。

水切れもよく乾きやすいので、衛生面が気になる人にもおすすめです。

今回は、セリアの『真空パック バススポンジ』をご紹介しました。

コンパクトでストックしやすく、使えば泡立ちも◎。SNSで話題になるのも納得のアイテムです。

掃除グッズの収納に悩んでいる人は、ぜひセリアでチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。